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  4. Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Англия
05 марта 2023, 06:45 |
3046
0

Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко

«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» со счетом 3:2

05 марта 2023, 06:45 |
3046
0
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».

До 62-й минуты лондонцы проигрывали со счетом 0:2. Однако вначале забил Томас Партей, затем на 70-й минуте счет сравнял Бен Уайт, а на 90+8 победу подопечным Артеты принес Рис Нельсон.

После поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Украинский футболист Александр Зинченко, который провел все игровое время на поле, получил 7.6 балла. За матч украинец сделал 85 точных пасов, 4 раза отдал острую передачу, дважды пробил в сторону ворот и дважды обыграл соперника.

Фанаты «канониров» в который раз оценили игру Зинченко и написали украинцу множество приятных комментариев. Кто-то в восхищении от его эмоций, кто-то уже называет Александра легендой клуба, а кто-то снова сравнил Зинченко с Де Брюйне:

Jayboydidit: «Что меня сбивает с толку, так это то, что Зинни выиграл 4 трофея с «Ман Сити», и я никогда не видел, чтобы он так ликовал!! Это значит, что Зинни очень давно хотел этого для «Арсенала» 😊».

El Cid Cøsta: «Зинни так празднует, как будто он еще не выигрывал трофей АПЛ...🤣♥️ Мне нравится это!!!!».

Uchebe chata: «Его уверенность, когда он получил мяч, – выдающаяся, у него есть соколиный глаз, он невероятен! Я люблю этого парня 🙏🙏🤝🤗».

Taata Bobi: «Лучший левый защитник лиги – Зиченко!».

DougieSmyth66: «Вы должны любить Зинченко ❤️ Он может иногда ошибаться, НО.... Он всегда выкладывается на полную! 👌🏼⚽».

Shadrack: «Этот парень – три игрока в одном, мне нравится, как он играет. Он центральный защитник, полузащитник, вингер, а также нападающий».

BEEMER: «Я праздновал больше, чем он! Просто у меня нет камеры...».

AmbAgboola: Зинни – это 🦁. Зинни – боец. Зинни вдохновляет».

Ryan Cook: «Как высоко он прыгнул??? 😳 Можно померить??».

G4E: «Наш тайный KDB, замаскированный под левого защитника».

Loffy: «Он уже легенда этого клуба!!!! Мне все равно, присоединился ли он только что или уйдет из «Арсенала». Он уже дал нам много достойных результатов!!! Он заслуживает много!!!!!».

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Арсенал Лондон Борнмут Арсенал - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фанаты болельщики реакция болельщиков Александр Зинченко
Источник Twitter
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