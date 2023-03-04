Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Чемпионат Англии
Арсенал
04.03.2023 17:00 – FT 3 : 2
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2023, 19:01 | Обновлено 04 марта 2023, 19:31
17994
22

Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте

Между лидерами чемпионата 5 очков

04 марта 2023, 19:01 | Обновлено 04 марта 2023, 19:31
17994
22
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ряд матчей 26-го тура чемпионата Англии, в том числе с участием лидера «Арсенала». Команда знала о победе «Манчестер Сити», однако лондонцы, сделав камбэк с 0:2 в матче с «Борнмутом», с огромным трудом сумели победить благодаря голу в компенсированное время.

Классный гол дальним ударом на 98-й минуте оформил Нельсон. Александр Зинченко провел на поле весь матч. «Арсенал» все еще опережает своего конкурента на 5 пунктов.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Не так давно «Арсенал» в похожей ситуации сумел спастись и победить в игре с «Астон Виллой».

Среди других результатов отметим уверенную победу «Брайтона» и поражение «Тоттенхэма».

Чемпионат Англии. 26-й тур

Арсенал - Борнмут 3:2
Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 - Биллинг, 1, Сенеси, 57

Брайтон - Вест Хэм 4:0
Голы: Макаллистер, 18 (с пен), Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89

Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Гол: Траоре, 82

Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Гол: Андерсен, 27 (в свои ворота)

По теме:
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Микель АРТЕТА: «Это безумие. Хотели доминировать, а отыгрывались с 0:2»
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Арсенал Лондон Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Брайтон Тоттенхэм Вулверхэмптон Астон Вилла Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Теннис | 03 марта 2023, 21:00 8
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне

Украинка в двух сетах выиграла у Анны-Лены Фридзам

Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 04 марта 2023, 15:56 101
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо

Петровский клуб впервые одержал победу над киевлянами

Хетафе – Жирона – 3:2. Ассист Цыганкова в матче с испанским Челси. Видео
Футбол | 04.03.2023, 18:02
Хетафе – Жирона – 3:2. Ассист Цыганкова в матче с испанским Челси. Видео
Хетафе – Жирона – 3:2. Ассист Цыганкова в матче с испанским Челси. Видео
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Футбол | 04.03.2023, 08:14
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
Футбол | 04.03.2023, 14:52
Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Молодці.  В таких іграх стають чемпіонами !
Ответить
+8
Springfield
Арсенал Зинченко   Наконец то он его купил! Ну и победный гол на нём. Ведь это он промазал в угол ворот и мяч рикошетом ушёл на угловой. А потом получился гол на 90+4+4...
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Арсенал перевернул изначально не удавшуюся игру. Не попадали, не забивали,ошибались в защите, а потом собрались и доказали претензии на чемпионство.
Причем заметьте на фланге Мудрика вышел Нельсон, который передачу и гол оформил.
А Там же еще есть в аренде Тавареш в Марселе и Балогун лучший бомбардир Лиги 1 в аренде
Ответить
+6
arrow1418
Обожнюю футбол саме за таки матчі і  за такі емоції 
Ответить
+1
Maks Krot
Арсенал в этом году заслужил чемпионство  
Ответить
+1
Remark
Очень рад за Зинченко! И в то же время какая-то оскомина от того, что в когорте игроков Арсенала не оказалось Мудрика. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Владение 80 на 20, удары 30 против 4. Было бы тупо потерять тут очки.
Ответить
0
Kain_X_Rain
Пошел в аптеку за валидолом
Ответить
0
Кепа Ларисабродяга
очень сильный коллектив в арсенале подобрался... с 2-0 отыграться это не легко
Ответить
-2
BAD👣BOY
Звичайно Я радий за Арсенал, але якщо арбітр додає хвилини і не дотримується своїх же встановлених правил то це дивно виглядає.   Треба було б додати більше....
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
Андрей Кан
Я ничего против Арсенала не имею, и на Сити мне пофигу, но арбитр дал переиграть 2 минуту. Как то оно не правильно.
Ответить
-6
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
02.03.2023, 16:48
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
03.03.2023, 18:24 1
Биатлон
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
03.03.2023, 04:20 13
Футбол
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
03.03.2023, 05:23 2
Война
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности