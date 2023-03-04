Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Между лидерами чемпионата 5 очков
Состоялся ряд матчей 26-го тура чемпионата Англии, в том числе с участием лидера «Арсенала». Команда знала о победе «Манчестер Сити», однако лондонцы, сделав камбэк с 0:2 в матче с «Борнмутом», с огромным трудом сумели победить благодаря голу в компенсированное время.
Классный гол дальним ударом на 98-й минуте оформил Нельсон. Александр Зинченко провел на поле весь матч. «Арсенал» все еще опережает своего конкурента на 5 пунктов.
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Не так давно «Арсенал» в похожей ситуации сумел спастись и победить в игре с «Астон Виллой».
Среди других результатов отметим уверенную победу «Брайтона» и поражение «Тоттенхэма».
Чемпионат Англии. 26-й тур
Арсенал - Борнмут 3:2
Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 - Биллинг, 1, Сенеси, 57
Брайтон - Вест Хэм 4:0
Голы: Макаллистер, 18 (с пен), Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Гол: Траоре, 82
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Гол: Андерсен, 27 (в свои ворота)
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