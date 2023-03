Голевое возвращение. Кухаревич провел 1-й матч за 4 месяца и забил на 90+4

В субботу, 4 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Хиберниан» и «Ливингстон». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Украинский форвард Николай Кухаревич начал поединок со скамейки запасных, но вышел на поле на 68-й минуте. Украинец не играл с 11 ноября 2022 года. Тогда в игре против «Килманорки» он получил травму и восстанавливался до сегодняшнего матча.

Свое возвращение на поле Николай подкрепил голом на 90+4 минуте. Именно он забил 4-й гол для своей команды и поставил жирную точку.

В сезоне 2022/23 Кухаревич провел 11 матчей, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом. Украинец принадлежит французскому «Труа» и выступает за шотландский клуб на правах аренды.

