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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.03.2023 22:00 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
01 марта 2023, 23:59 | Обновлено 02 марта 2023, 00:01
132
2

Ливерпуль обыграл Вулвз. Мерсисайдцы временно вышли на 6-е место в АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

01 марта 2023, 23:59 | Обновлено 02 марта 2023, 00:01
132
2
Ливерпуль обыграл Вулвз. Мерсисайдцы временно вышли на 6-е место в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, состоялся перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Счет в матче открыл Ван Дейк на 73-й минуте игры. Через 4 минуты преимущество «Ливерпуля» удвоил Мохамед Салах.

Сейчас «Ливерпуль» вышел на шестое место в таблице АПЛ. У команды 39 очков после 24 туров. У «Фулхэма» тоже 39 пунктов, но у него на одну игру меньше.

«Вулверхэмптон» расположился на 15-й позиции. В активе команды 25 очков.

Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Ван Дейк, 73, Салах, 77

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Ливерпуль Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Мохамед Салах
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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🔱Avtoigor🔱
Тимчасово??!!! Спорт юа що за заголовки?  В них ще гра взапасі Ви там не пийте багато
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🔱Avtoigor🔱
💜💜💜✌
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