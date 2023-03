Ливерпуль обыграл Вулвз. Мерсисайдцы временно вышли на 6-е место в АПЛ

В среду, 1 марта, состоялся перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Счет в матче открыл Ван Дейк на 73-й минуте игры. Через 4 минуты преимущество «Ливерпуля» удвоил Мохамед Салах.

Сейчас «Ливерпуль» вышел на шестое место в таблице АПЛ. У команды 39 очков после 24 туров. У «Фулхэма» тоже 39 пунктов, но у него на одну игру меньше.

«Вулверхэмптон» расположился на 15-й позиции. В активе команды 25 очков.

Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Ван Дейк, 73, Салах, 77

An important three points at Anfield 🙌🔴#LIVWOL pic.twitter.com/MF54SIGMV5