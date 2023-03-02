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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.03.2023 22:00 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
02 марта 2023, 07:15 | Обновлено 02 марта 2023, 07:22
306
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Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0. Голевое бедро Салаха. Видео голов, обзор

Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ

02 марта 2023, 07:15 | Обновлено 02 марта 2023, 07:22
306
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0. Голевое бедро Салаха. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле принял «Вулверхэмптон» и одержал победу со счетом 2:0.

Оба гола мерсисайдцы забили в середине второго тайма. Вначале ударом головой отличился ван Дейк, а через четыре минут забил Салах, умело подставивший бедро под полет мяча после паса Цимикаса.

Чемпионат Англии. Матч 7-го тура

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Ван Дейк, 73, Салах, 77.

Видеообзор матча Ливерпуль – Вулверхэмптон

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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