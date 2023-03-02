В среду, 1 марта, в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле принял «Вулверхэмптон» и одержал победу со счетом 2:0.

Оба гола мерсисайдцы забили в середине второго тайма. Вначале ударом головой отличился ван Дейк, а через четыре минут забил Салах, умело подставивший бедро под полет мяча после паса Цимикаса.

Чемпионат Англии. Матч 7-го тура

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Ван Дейк, 73, Салах, 77.

Видеообзор матча Ливерпуль – Вулверхэмптон