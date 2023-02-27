1 марта на «Энфилде» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмтпоном». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Ливерпуль

Клуб фактически неделю назад вылетел из предпоследнего своего турнира в этом сезоне. А ведь поначалу казалось, что есть отличные шансы начать месть мадридскому финалу за предыдущие поражения в Лиге чемпионов, вплоть до прошлогоднего финала. Сначала Дарвин Нуньес класно, пяткой замкнул передачу Салаха, потом грубо ошибся Куртуа - и все это к исходу первой четверти часа. Но потом оказалось, что если кто-то и поплыл, то это как раз красные, ведь к 36-й минуте было пропущено 2 зеркальных мяча, с ляпом уже Алиссона. А после перерыва гости пропустили еще трижды! В итоге фактически остается сосредоточиться на попытках спасти положение в АПЛ. Там подопечные Клоппа до 1/8 финала Лиги чемпионов смогли уверенно, по 2-0, обыграть Эвертон и даже Ньюкасл. Но после провала в Лиге чемпионов Клопп был, по крайней мере, публично, рад и 0-0 с Кристал Пэлас.

Вулверхэмптон

Команда оставляет довольно противоречивые оценки. С одной стороны, приглашение Юлена Лопетеги безусловно оправдало себя. Он принимал волков на самом дне таблицы, и, потратив немного времени на то, чтобы освоиться в новом клубе и в новом чемпионате, начал набирать очки сразу после возобновления турнира, с декабря. Причем были победы не только над прямыми конкурентами, Эвертоном и Вест Хэмом, но и 3-0 с тем же Ливерпулем. С другой стороны, 0-1 с Борнмутом дома были безусловной осечкой. С другой стороны, в следующем туре уже сама команла смогла поставить подножку Фулхэму, выдав с претендентом на еврокубки 1-1.

Статистика личных встреч

У Ливерпуля было 8 побед в 9 крайних поединках, в том числе проход Вулвз в январе в переигровке кубка. Но 4-го февраля Лопетеги разгромил Клоппа 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Ливерпуль. Но, похоже, Вулверхэмптон с таким противником может цепляться за очки. Ставим на гостей при форе +1,5 гола с коэффициентом - 1,6 по Parimatch.