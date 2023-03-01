Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки
WTA
01 марта 2023, 22:15 | Обновлено 01 марта 2023, 23:32
1296
5

С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки

Кэти Волынец обыграла Анастасию Потапову

01 марта 2023, 22:15 | Обновлено 01 марта 2023, 23:32
1296
5
С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Американская теннисистка Кэти Волынец (WTA 92) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США) обыграла Анастасию Потапову (WTA 28) из россии в трех сетах за 2 часа и 19 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/8 финала

Анастасия Потапова [3] – Кэти Волынец (США) – 7:5, 2:6, 5:7

В третьем сете Потапова выигрывала у Кэти со счетом 5:0, но Волынец смогла оформить невероятный камбек и выиграть 7 геймов подряд.

Отметим, что у Волынец украинские корни. Семья Волынец переехала в Волнат Крик, Калифорния, США в 1996 году, где у них были родственники. Там Кэти и родилась. Родителей теннисистки зовут Андрей (Эндрю) и Анна, старший брат – тоже Андрей. Они родились в Украине. Папа спортсменки работал в Украине анестезиологом и любил играть в настольный теннис во время учебы, мать профессионально занималась плаванием, а брат уже в США играл в теннис в UC Davis.

В четвертьфинале турнира Кэти сыграет с победительницей матча Пэйтон Стирнс – Мирьям Бьорклунд.

По теме:
Ястремская выбыла на старте хардового турнира в американском Остине
Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине
Даяна Ястремская – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Остин Кэти Волынец Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»
Бокс | 01 марта 2023, 14:03 3
Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»
Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»

Легендарный американец – о вероятном поединке украинца и британца

Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Футбол | 01 марта 2023, 09:05 9
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»

Пол Мерсон уверен, что главный тренер не просил об этом трансфере руководство

ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
Футбол | 01.03.2023, 16:59
ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
ВИДЕО. Таджицкий Хвича? Как играет левый вингер – новичок Шахтера
Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча
Теннис | 01.03.2023, 01:00
Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча
Цуренко разорвала Векич в первом сете, но из-за травмы снялась с матча
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Биатлон | 01.03.2023, 11:07
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Молодчинка, Катя! Очистила АО від Кудерметової, тепер ось шалений камбек з Потаповою... Козацькому роду нема переводу!
Справжня американська козачка)
Ответить
+4
Олександр Радченко
Для женского тенниса это нормально .После Костюк ,потапова самая психованая в туре. 
Ответить
0
mykola omelchuk
Ох і ПАПА в Кеті, а  раніше був батько. Добре, що хоча б БРАТ, а не БРАТЕЛЛО.
Ответить
0
Andrey_1992
всралась кацапка з 0-5, тепер хай іде допінг шукає
Ответить
0
Обсервер Влад
Не "з росії", а з країни 404. Хз що то за країна така без прапора
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
28.02.2023, 16:56 26
Футбол
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
01.03.2023, 08:51 1
Бокс
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
ВИДЕО. Редкая ошибка Трубина. Вратарь Шахтера пропустил дальний удар
28.02.2023, 15:53 13
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
01.03.2023, 12:45
Биатлон
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
28.02.2023, 12:50 8
Война
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
27.02.2023, 23:40 45
Футбол
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00 1
Бокс
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально
01.03.2023, 12:49 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности