С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки

Американская теннисистка Кэти Волынец (WTA 92) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США) обыграла Анастасию Потапову (WTA 28) из россии в трех сетах за 2 часа и 19 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/8 финала

Анастасия Потапова [3] – Кэти Волынец (США) – 7:5, 2:6, 5:7

В третьем сете Потапова выигрывала у Кэти со счетом 5:0, но Волынец смогла оформить невероятный камбек и выиграть 7 геймов подряд.

Отметим, что у Волынец украинские корни. Семья Волынец переехала в Волнат Крик, Калифорния, США в 1996 году, где у них были родственники. Там Кэти и родилась. Родителей теннисистки зовут Андрей (Эндрю) и Анна, старший брат – тоже Андрей. Они родились в Украине. Папа спортсменки работал в Украине анестезиологом и любил играть в настольный теннис во время учебы, мать профессионально занималась плаванием, а брат уже в США играл в теннис в UC Davis.

В четвертьфинале турнира Кэти сыграет с победительницей матча Пэйтон Стирнс – Мирьям Бьорклунд.

SEVEN STRAIGHT GAMES 😤



Katie Volynets pulls off a fantastic comeback from 0-5 down in the third set to win it 7-5 over Potapova!#ATXOpen pic.twitter.com/LXPtKGdRWJ