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Эллас Верона
27.02.2023 19:30 – FT 0 : 3
Фиорентина
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Италия
28 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:32
1298
4

ВИДЕО. Анти-фейр-плей или шедевр? Гол с центра поля от игрока Фиорентины

Бираги совершил очень странный поступок

28 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 28 февраля 2023, 20:32
1298
4
ВИДЕО. Анти-фейр-плей или шедевр? Гол с центра поля от игрока Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Бираги

В понедельник, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между «Фиорентиной» и «Вероной». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «фиалок».

Поединок, помимо уверенной победы клуба из Флоренции, запомнился также странным поступком Кристиано Бираги, который забил 3-й гол для «Фиорентины».

Шла 89-я минута игры, партнер Бираги упал на газон и кто-то из команды соперников подошел помочь ему подняться. Судья свистнул, был фол, мяч откатился в сторону и все внимание игроков было сосредоточено на пострадавшем. Однако в этот момент Бираги неожиданно пробил по воротам «Вероны» с центра и забил гол.

Интересно, что это был уже конец матча и «Фиорентина» вела со счетом 2:0, поэтому этот гол абсолютно ничего не решал.

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Фиорентина).
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Кристиано Бираги Фиорентина Верона чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор фейр-плей курьезы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Октавий Фландрийский
Ну, какое тут фейр-плей?  Журналисти вообще не понимаю, что пишут... Было нарушение правил, судья остановил игру, назначил штрафной. Никто из игроков Вероны  не протестует, отошли на 9 метров, игрок Фиорентины выполнил удар по воротам соблюдая все правила, тем более он увидел, что вратарь забыл где ворота, так что же он нарушил и почему судья должен был отменить гол??? На поле лежал игрок Фиорентины, а не игрок Вероны, а лежать мог до конца встречи, это его право... Я давно уже заметил, что сайт стали посещать люди,далекие от понимания не только правил игры, но и самого футбола.
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+3
KOT
Ну і навіщо він зарахував цей гол? Там лежить гравець, до нього вся увага, міг би просто відмінити
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+3
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Andy_P
rat
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0
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