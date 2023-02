ВИДЕО. Анти-фейр-плей или шедевр? Гол с центра поля от игрока Фиорентины

В понедельник, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между «Фиорентиной» и «Вероной». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «фиалок».

Поединок, помимо уверенной победы клуба из Флоренции, запомнился также странным поступком Кристиано Бираги, который забил 3-й гол для «Фиорентины».

Шла 89-я минута игры, партнер Бираги упал на газон и кто-то из команды соперников подошел помочь ему подняться. Судья свистнул, был фол, мяч откатился в сторону и все внимание игроков было сосредоточено на пострадавшем. Однако в этот момент Бираги неожиданно пробил по воротам «Вероны» с центра и забил гол.

Интересно, что это был уже конец матча и «Фиорентина» вела со счетом 2:0, поэтому этот гол абсолютно ничего не решал.

Cristiano Biraghi with the goal of the season?! 💥💥💥 @ACFFiorentinaEN pic.twitter.com/lp34H6shOd