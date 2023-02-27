Эллас Верона

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27.02.2023 19:30 – FT 0 : 3
Фиорентина
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Италия
27 февраля 2023, 21:32 |
108
0

Серия А. Фиорентина на выезде разгромила Верону

«Верона» остается в зоне вылета

27 февраля 2023, 21:32 |
108
0
Серия А. Фиорентина на выезде разгромила Верону
ФК Фиорентина

Сегодня, 27 февраля «Фиорентина» в матче 24-го тура Серии А на выезде разгромила с «Верону» со счетом 3:0.

«Фиорентина» благодаря этой победе набрала 28 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Верона» остается в зоне вылета: 17 очков и 18-е место.

«Верона» – «Фиорентина» – 0:3
Голы: Барак, 12, Кабрал, 38, Бираги, 89

Также сегодня состоится матч «Лацио» – «Сампдория». Начало – в 21:45 по Киеву.

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Фиорентина Верона Серия A
Источник Sport.ua
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