Эллас Верона

27.02.2023 19:30 – FT 0 : 3
Италия27 февраля 2023, 21:32 |
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Серия А. Фиорентина на выезде разгромила Верону
«Верона» остается в зоне вылета
27 февраля 2023, 21:32 |
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Сегодня, 27 февраля «Фиорентина» в матче 24-го тура Серии А на выезде разгромила с «Верону» со счетом 3:0.
«Фиорентина» благодаря этой победе набрала 28 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Верона» остается в зоне вылета: 17 очков и 18-е место.
«Верона» – «Фиорентина» – 0:3
Голы: Барак, 12, Кабрал, 38, Бираги, 89
Также сегодня состоится матч «Лацио» – «Сампдория». Начало – в 21:45 по Киеву.
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