Эллас Верона

Сегодня, 27 февраля «Фиорентина» в матче 24-го тура Серии А на выезде разгромила с «Верону» со счетом 3:0.

«Фиорентина» благодаря этой победе набрала 28 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Верона» остается в зоне вылета: 17 очков и 18-е место.

«Верона» – «Фиорентина» – 0:3

Голы: Барак, 12, Кабрал, 38, Бираги, 89

Также сегодня состоится матч «Лацио» – «Сампдория». Начало – в 21:45 по Киеву.