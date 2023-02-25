Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лацио
27.02.2023 21:45 - : -
Сампдория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 февраля 2023, 22:40 |
19
0

Лацио – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 февраля в 21:45 по Киеву

25 февраля 2023, 22:40 |
19
0
Лацио – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

27 февраля на «Стадио ОЛимпико» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Сампдорией». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Лацио

Команда с прошлого сезона играет под руководством Сарри - именно Маурицио позвали, когда Симоне Индзаги решил перебраться в Интер. Курильщик не просто не допустил спада - с ним даже немного по итогам розыгрыша 2021/2022 получилось прибавить. И сейчас, конечно, ждали следующего шага, особенно на фоне удара со стороны правоохранительных органов по Ювентусу, что вычеркнул Старую Синьору из числа претендентов на топ-4. Но, как и многие конкуренты, столичные орлы не особенно стабильны. Недавно у них был вылет из кубка и всего 2 очка в 3 турах Кальчо. И только прошлая неделя была успешной: сначала обыграли ЧФР в плей-офф Лиги конференций, а потом наконец-то выиграли в Серии А, у Салернитаны. На этой неделе была поездка в Румынию. Там сыграли по нулям, что позволило пройти дальше. Но сколько сил оставили на поле, которое так раскритиковал после матча Сарри?

Сампдория

Клуб уже однозначно стоит на вылет. Иначе оценивать ситуацию, когда в конце февраля, после 23 матчей, в активе всего 2 победы и 11 очков, невозможно. Тут остается только вести сугубо номинальный спор с Кремонезе по поводу того, кто будет самым худшим в этом розыгрыше Кальчо. Но при этом команда из Геную обладает достаточно боеспособным составом, чтобы иногда отбирать очки у грандов. Так было и в феврале. Сначала была перестрелка с Монцей, когда дерзкий дебютант сровнял счет только с пенальти на 9-й добавленной минуте. А потом удалось дома выстоять на 0-0 с Интером, мягко говоря, не чужой для Станковича команды. Впрочем, это только осечки соперников, что мало поможет самому Самп. Да и потом было поражение Болонье, и снова все решил поздний гол.

Статистика личных встреч

У Лацио было 3 победы кряду. Но в конце прошлого лета Сампдория смогла вырвать дома ничью благодаря позднему голу Габбьядини.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень уверенно указывают на Лацио как на победителя. Он-то выиграет, но вряд ли ярко, крупно. Так что ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,9 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Лацио Сампдория Лацио - Сампдория чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Футбол | 25 февраля 2023, 18:55 6
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл

Состоялись 4 матча чемпионата Англии по футболу

ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Война | 24 февраля 2023, 23:23 1
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard

Знаменитый украинский боксер напомнил, что прошел год войны в Украины

Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Теннис | 25.02.2023, 18:58
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Футбол | 25.02.2023, 21:57
Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Футбол | 24.02.2023, 22:30
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 25
Футбол
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 9
Теннис
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности