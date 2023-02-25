27 февраля на «Стадио ОЛимпико» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Сампдорией». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Лацио

Команда с прошлого сезона играет под руководством Сарри - именно Маурицио позвали, когда Симоне Индзаги решил перебраться в Интер. Курильщик не просто не допустил спада - с ним даже немного по итогам розыгрыша 2021/2022 получилось прибавить. И сейчас, конечно, ждали следующего шага, особенно на фоне удара со стороны правоохранительных органов по Ювентусу, что вычеркнул Старую Синьору из числа претендентов на топ-4. Но, как и многие конкуренты, столичные орлы не особенно стабильны. Недавно у них был вылет из кубка и всего 2 очка в 3 турах Кальчо. И только прошлая неделя была успешной: сначала обыграли ЧФР в плей-офф Лиги конференций, а потом наконец-то выиграли в Серии А, у Салернитаны. На этой неделе была поездка в Румынию. Там сыграли по нулям, что позволило пройти дальше. Но сколько сил оставили на поле, которое так раскритиковал после матча Сарри?

Сампдория

Клуб уже однозначно стоит на вылет. Иначе оценивать ситуацию, когда в конце февраля, после 23 матчей, в активе всего 2 победы и 11 очков, невозможно. Тут остается только вести сугубо номинальный спор с Кремонезе по поводу того, кто будет самым худшим в этом розыгрыше Кальчо. Но при этом команда из Геную обладает достаточно боеспособным составом, чтобы иногда отбирать очки у грандов. Так было и в феврале. Сначала была перестрелка с Монцей, когда дерзкий дебютант сровнял счет только с пенальти на 9-й добавленной минуте. А потом удалось дома выстоять на 0-0 с Интером, мягко говоря, не чужой для Станковича команды. Впрочем, это только осечки соперников, что мало поможет самому Самп. Да и потом было поражение Болонье, и снова все решил поздний гол.

Статистика личных встреч

У Лацио было 3 победы кряду. Но в конце прошлого лета Сампдория смогла вырвать дома ничью благодаря позднему голу Габбьядини.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень уверенно указывают на Лацио как на победителя. Он-то выиграет, но вряд ли ярко, крупно. Так что ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,9 по Parimatch.