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Лацио
27.02.2023 21:45 – FT 1 : 0
Сампдория
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Италия
27 февраля 2023, 23:54 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:20
57
0

Серия А. Лацио в концовке дожал Сампдорию

Команда Маурицио Сарри вернулась в топ-4

27 февраля 2023, 23:54 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:20
57
0
Серия А. Лацио в концовке дожал Сампдорию
ФК Лацио

Римский «Лацио» в матче 24-го тура Серии А дома минимально обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Луиса Альберто на 80-й минуте матча.

«Лацио» – «Сампдория» – 1:0
Гол: Луис Альберто 80

Благодаря этой победе «Лацио» набрал 45 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» осталась предпоследней, 19-й с 11 баллами.

Ранее «Фиорентина» на выезде разгромила «Верону».

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Источник Sport.ua
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