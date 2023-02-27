Римский «Лацио» в матче 24-го тура Серии А дома минимально обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Луиса Альберто на 80-й минуте матча.

«Лацио» – «Сампдория» – 1:0

Гол: Луис Альберто 80

Благодаря этой победе «Лацио» набрал 45 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» осталась предпоследней, 19-й с 11 баллами.

Ранее «Фиорентина» на выезде разгромила «Верону».