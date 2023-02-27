Италия27 февраля 2023, 23:54 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:20
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Серия А. Лацио в концовке дожал Сампдорию
Команда Маурицио Сарри вернулась в топ-4
27 февраля 2023, 23:54 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:20
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Римский «Лацио» в матче 24-го тура Серии А дома минимально обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Луиса Альберто на 80-й минуте матча.
«Лацио» – «Сампдория» – 1:0
Гол: Луис Альберто 80
Благодаря этой победе «Лацио» набрал 45 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» осталась предпоследней, 19-й с 11 баллами.
Ранее «Фиорентина» на выезде разгромила «Верону».
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