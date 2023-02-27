Другие новости27 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:43
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Фанаты сборной Аргентины получили награду от ФИФА
Болельщики помогли команде стать чемпионами мира
27 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:43
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Во время церемонии ФИФА The Best была вручена награда лучшим фанатам года. Ее получили болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Аргентинские фанаты, которые прилетели в далекий Катар, могли своей команде завоевать третий чемпионский титул в истории. Награду вручили фанату по имени Карлос Тула, который посетил каждый чемпионат мира начиная с 1974 года.
🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
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