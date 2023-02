Фанаты сборной Аргентины получили награду от ФИФА

Во время церемонии ФИФА The Best была вручена награда лучшим фанатам года. Ее получили болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Аргентинские фанаты, которые прилетели в далекий Катар, могли своей команде завоевать третий чемпионский титул в истории. Награду вручили фанату по имени Карлос Тула, который посетил каждый чемпионат мира начиная с 1974 года.

🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q