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27 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:43
166
0

Фанаты сборной Аргентины получили награду от ФИФА

Болельщики помогли команде стать чемпионами мира

27 февраля 2023, 23:32 | Обновлено 27 февраля 2023, 23:43
166
0
Фанаты сборной Аргентины получили награду от ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время церемонии ФИФА The Best была вручена награда лучшим фанатам года. Ее получили болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Аргентинские фанаты, которые прилетели в далекий Катар, могли своей команде завоевать третий чемпионский титул в истории. Награду вручили фанату по имени Карлос Тула, который посетил каждый чемпионат мира начиная с 1974 года.

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ФИФА сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник Sport.ua
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