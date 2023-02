Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль

Основной голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в летнее трансферное окно может покинуть донецкую команду.

По информации Topskills Sports UK, «Шахтер» хочет выручить от продажи Трубина, который великолепно проявил себя в серии пенальти против «Ренна» в 1/16 финала Лиги Европы, 40 миллионов евро.

Желание подписать Трубина приписывают ряду клубов из топ-5 европейских чемпионов, среди которых выделяются итальянский «Интер» и английский «Ливерпуль».

Anatoliy Trubin name is in the list of many clubs after his outstanding performance in UEL game v Rennes. 🇺🇦 #Shakhtar



Top clubs from five best leagues want him, including Inter Milan and #LFC.



Shakhter Donetsk asked €40m — he was promoted to senior team along Mudryk in 2019. pic.twitter.com/GqjIXDhs0Z