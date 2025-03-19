Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я ничего не потерял». Забарный – о физическом состоянии перед Бельгией
Лига наций
19 марта 2025, 19:17 | Обновлено 19 марта 2025, 19:26
668
1

«Я ничего не потерял». Забарный – о физическом состоянии перед Бельгией

Илья находится в полной готовности к матчу

19 марта 2025, 19:17 | Обновлено 19 марта 2025, 19:26
668
1
«Я ничего не потерял». Забарный – о физическом состоянии перед Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный высказался по поводу своего физического состояния перед первым матчем с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

В преддверии международной паузы молодой футболист пропустил три поединка «Борнмута» из-за дисквалификации.

«По поводу моих физических кондиций – я их не потерял. Я отдохнул, провел последнюю игру за клуб и приехал в полной готовности играть за сборную», – сказал Илья.

Первая игра Украины против Бельгии состоится 20 марта в 21:45. В то время как вторая встреча запланирована на 23 марта в это же время.

По теме:
Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия
Дания – Португалия. 1/4 финала Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Илья Забарный Украина - Бельгия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Футбол | 19 марта 2025, 15:48 8
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?

Подопечные Сергея Реброва попробуют свои силы против Канады и Новой Зеландии

Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Футбол | 19 марта 2025, 12:29 0
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе

Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»

Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Бокс | 19.03.2025, 08:03
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
Футбол | 19.03.2025, 19:02
Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Футбол | 19.03.2025, 00:29
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
У Забарного не травма ж була а дискваліфікація. Він міг спокійно працювати на тренуваннях.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
17.03.2025, 20:12 30
Футбол
ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»
ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»
17.03.2025, 20:45 1
Бокс
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 28
Футбол
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 23
Футбол
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
18.03.2025, 12:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем