«Я ничего не потерял». Забарный – о физическом состоянии перед Бельгией

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный высказался по поводу своего физического состояния перед первым матчем с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

В преддверии международной паузы молодой футболист пропустил три поединка «Борнмута» из-за дисквалификации.

«По поводу моих физических кондиций – я их не потерял. Я отдохнул, провел последнюю игру за клуб и приехал в полной готовности играть за сборную», – сказал Илья.

Первая игра Украины против Бельгии состоится 20 марта в 21:45. В то время как вторая встреча запланирована на 23 марта в это же время.