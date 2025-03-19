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Украина. Первая лига
19 марта 2025, 18:45 | Обновлено 19 марта 2025, 18:46
297
0

Экс-полузащитник Руха может стать игроком Буковины

Футболист находится на просмотре

19 марта 2025, 18:45 | Обновлено 19 марта 2025, 18:46
297
0
Экс-полузащитник Руха может стать игроком Буковины
Рух Львов. Руслан Непейпиев

Как стало известно Sport.ua, в перволиговой «Буковине» на просмотре находится 21-летний полузащитник Руслан Непейпиев, который недавно стал свободным агентом после того, как разорвал контракт с «Рухом». Прошлой осенью он на правах аренды выступал за «Левый Берег».

По имеющейся информации, Непейпиев уже дебютировал за «Буковину» в победном спарринге с «Полесьем-2». Если футболисту предложат узаконить отношения, то он станет в «Буковине» нынешнего образца первым воспитанником местного футбола.

21 марта «Буковина» проведет заключительный контрольный матч – с «Вересом».

Ранее мы сообщали, что появилось видео голов матча «Полесье-2» – «Буковина».

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инсайд Рух Львов Буковина Черновцы Руслан Непейпиев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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