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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 13:29 |
2026
23

Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером

Оба могут вскоре покинуть команду

13 февраля 2023, 13:29 |
2026
23
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации ТаТоТаке, вратарь Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь вряд ли подпишут новые контракты с «Шахтером».

Договоры обоих игроков завершаются летом 2024 года, поэтому есть вероятность, что оба вскоре покинут команду. Особенно это касается Трубина, на которого есть спрос в топовых чемпионатах.

Кроме того, «Шахтер» уже подписал ему замену, оформив трансфер вратаря Дмитрия Ризныка.

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел 18 матчей, а 23-летний Бондарь – 16.

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Валерий Бондарь
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 23
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Alex86 1
да ладно, днарь бондарь? 
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+5
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FunnyCat_____
ну это вполне ожидаемо и не удивительно 
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+4
Хутин Пуйло
Трубін розуміє, що треба тікати з цього болота
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+4
Умник
Руки прочь от Бондаря. Валера не будь идиотом продли контракт как Степаненко. Ты нужен клубу
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+1
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Alex906
Игроки уровня первого дивизиона Польши и середняка Турции
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0
Alex906
Да никто ни Трубина ни Бондаря всерьезный клуб не возьмёт.Сравнили Лунина И Трубина .В королевский клуб такое не берут  
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0
Khan
хто такой Бондарь хз , а вот Трубин видит что можно сидеть на лавочке в норм клубе ( Лунин ) и получать ошуенную ЗП вт и навострил лыжи из Украины ! 
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0
dadlismit
У супер защитника Бондаря на сборах в Турции на жарком солнце кукуха поехала. Возомнил себя не менее, чем Серхио Рамос 
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0
mayakovskiy1
Нормально, Трубина продадим за 15+. Ризнык не хуже. А за Валеру можно и доплатить 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
GloryUkraine
Знаю, що замінусуєте, але все-одно скажу свою думку:" З українських команд хлопці втікають, якщо є можливість через війну. Сьогодні іх поки ще не призивають, а завтра можливо вже почнуть."
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-1
Павел Гришин
С Трубиным ещё можно договориться и продлить контракт ,а вот Бондарь пусть валит к запарному или цыганкову ,будут там вместе скамейку полировать 
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-3
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