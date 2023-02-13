Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 13:29 |
2026
23
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Оба могут вскоре покинуть команду
13 февраля 2023, 13:29 |
2026
23
По информации ТаТоТаке, вратарь Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь вряд ли подпишут новые контракты с «Шахтером».
Договоры обоих игроков завершаются летом 2024 года, поэтому есть вероятность, что оба вскоре покинут команду. Особенно это касается Трубина, на которого есть спрос в топовых чемпионатах.
Кроме того, «Шахтер» уже подписал ему замену, оформив трансфер вратаря Дмитрия Ризныка.
В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел 18 матчей, а 23-летний Бондарь – 16.
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Комментарии 23
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да ладно, днарь бондарь?
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ну это вполне ожидаемо и не удивительно
Трубін розуміє, що треба тікати з цього болота
Руки прочь от Бондаря. Валера не будь идиотом продли контракт как Степаненко. Ты нужен клубу
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Игроки уровня первого дивизиона Польши и середняка Турции
Да никто ни Трубина ни Бондаря всерьезный клуб не возьмёт.Сравнили Лунина И Трубина .В королевский клуб такое не берут
хто такой Бондарь хз , а вот Трубин видит что можно сидеть на лавочке в норм клубе ( Лунин ) и получать ошуенную ЗП вт и навострил лыжи из Украины !
У супер защитника Бондаря на сборах в Турции на жарком солнце кукуха поехала. Возомнил себя не менее, чем Серхио Рамос
Нормально, Трубина продадим за 15+. Ризнык не хуже. А за Валеру можно и доплатить
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Знаю, що замінусуєте, але все-одно скажу свою думку:" З українських команд хлопці втікають, якщо є можливість через війну. Сьогодні іх поки ще не призивають, а завтра можливо вже почнуть."
С Трубиным ещё можно договориться и продлить контракт ,а вот Бондарь пусть валит к запарному или цыганкову ,будут там вместе скамейку полировать
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