Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером

По информации ТаТоТаке, вратарь Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь вряд ли подпишут новые контракты с «Шахтером».

Договоры обоих игроков завершаются летом 2024 года, поэтому есть вероятность, что оба вскоре покинут команду. Особенно это касается Трубина, на которого есть спрос в топовых чемпионатах.

Кроме того, «Шахтер» уже подписал ему замену, оформив трансфер вратаря Дмитрия Ризныка.

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел 18 матчей, а 23-летний Бондарь – 16.