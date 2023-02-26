Англия26 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:32
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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Стартовые составы команд
26 февраля в 18:30 на стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч Кубка лиги
26 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:32
124
0
В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Стартовые составы команд
🚨 TEAM NEWS 🚨— Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023
Here it is: your United XI for the #CarabaoCup final... 🔴🔥#MUFC
Your team for the #CarabaoCupFinal! ✊— Newcastle United FC (@NUFC) February 26, 2023
HOWAY NEWCASTLE! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/hxZh0c2vHO
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