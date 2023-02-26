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Англия
26 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:32
124
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Стартовые составы команд

26 февраля в 18:30 на стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч Кубка лиги

26 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:32
124
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Стартовые составы команд
Ман Юнайтед. Уэмбли

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Стартовые составы команд

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ньюкасл стартовые составы
Источник Sport.ua
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