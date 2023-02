Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал турнира в Катаре

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№70 АТР) чудесным образом смог выйти в финал турнира ATP 250 в Дохе.

В матче 1/2 финала британец, который получил уайлд-кард от организаторов, в трех сетах переиграл Иржи Легечку из Чехии (№52 АТР).

Доха. 1/2 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:0, 3:6, 7:6(6)

В третьей партии британец отыграл 5 матчболов, в том числе и тройной при счете 4:5 (0-40).

Отметим, что для Маррея это был первый полуфинал на уровне АТР в текущем сезоне. На его счету 46 титулов.

Британец сразится за титул в Катаре против победителя матча Даниил Медведев – Феликс Оже-Альяссим.

A MURRAY MIRACLE!!



The moment @andy_murray defeated Lehecka after saving FIVE match points to make the Doha final 🤯 pic.twitter.com/crR0El9HMH