Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал турнира в Катаре
ATP
24 февраля 2023, 19:14 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:17
441
0

Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал турнира в Катаре

Сэр Энди не перестает удивлять

24 февраля 2023, 19:14 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:17
441
0
Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал турнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№70 АТР) чудесным образом смог выйти в финал турнира ATP 250 в Дохе.

В матче 1/2 финала британец, который получил уайлд-кард от организаторов, в трех сетах переиграл Иржи Легечку из Чехии (№52 АТР).

Доха. 1/2 финала
Энди Маррей (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:0, 3:6, 7:6(6)

В третьей партии британец отыграл 5 матчболов, в том числе и тройной при счете 4:5 (0-40).

Отметим, что для Маррея это был первый полуфинал на уровне АТР в текущем сезоне. На его счету 46 титулов.

Британец сразится за титул в Катаре против победителя матча Даниил Медведев – Феликс Оже-Альяссим.

По теме:
Маррей в трехчасовом сражении обыграл Зверева в Катаре
На концовку не хватило. Крутых проиграл Броди в Дохе
Алексей Крутых – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Энди Маррей Иржи Легечка ATP Доха
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Футбол | 24 февраля 2023, 04:15 5
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9

Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»

Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24 февраля 2023, 13:20 64
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки ЛЕ

Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Футбол | 24.02.2023, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Футбол | 24.02.2023, 13:25
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет
Теннис | 24.02.2023, 09:39
Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет
Алькарас за 2 часа 45 минут обыграл Дона Фабио в Рио, проиграв первый сет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
23.02.2023, 10:40 9
Биатлон
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
ФОТО. Секреты Трубина в серии пенальти: подсказки на бутылке
24.02.2023, 15:12 12
Футбол
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2023, 01:00
Футбол
«Счет 1:1, 70-я минута матча». Буданов рассказал о ситуации на фронте
«Счет 1:1, 70-я минута матча». Буданов рассказал о ситуации на фронте
22.02.2023, 20:11 1
Война
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 8
Теннис
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
22.02.2023, 20:36 10
Футбол
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
23.02.2023, 13:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности