Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Голкипер «Шахтера» выиграл серию пенальти у французского «Ренна»
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
23 февраля донецкая команда сумела обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышла в 1/8 финала.
Вратарь донецкой команды Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков «Ренна» и стал героем поединка.
На звание лучшего игрока недели в ЛЕ также претендуют Анхель Ди Мария (Ювентус), Флориан Вирц (Байер), Йосип Юранович (Унион Берлин).
Who are you voting for? 🗳️🧐— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2023
⭐️ Ángel Di María
⭐️ Florian Wirtz
⭐️ Josip Juranović
⭐️ Anatoliy Trubin@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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