Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

23 февраля донецкая команда сумела обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышла в 1/8 финала.

Вратарь донецкой команды Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков «Ренна» и стал героем поединка.

На звание лучшего игрока недели в ЛЕ также претендуют Анхель Ди Мария (Ювентус), Флориан Вирц (Байер), Йосип Юранович (Унион Берлин).

Who are you voting for? 🗳️🧐



⭐️ Ángel Di María

⭐️ Florian Wirtz

⭐️ Josip Juranović

⭐️ Anatoliy Trubin@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL