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Лига Европы
24 февраля 2023, 05:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:07
764
0

Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Голкипер «Шахтера» выиграл серию пенальти у французского «Ренна»

24 февраля 2023, 05:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 06:07
764
0
Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

23 февраля донецкая команда сумела обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышла в 1/8 финала.

Вратарь донецкой команды Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков «Ренна» и стал героем поединка.

На звание лучшего игрока недели в ЛЕ также претендуют Анхель Ди Мария (Ювентус), Флориан Вирц (Байер), Йосип Юранович (Унион Берлин).

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Лига Европы Шахтер Донецк лучший игрок Анатолий Трубин Ренн Ренн - Шахтер Анхель Ди Мария Флориан Вирц Йосип Юранович
Источник УЕФА
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