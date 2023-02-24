Лига Европы24 февраля 2023, 04:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 04:28
1001
0
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»
24 февраля 2023, 04:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 04:28
1001
0
В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Вратарь донецкой команды Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков «Ренна» и стал героем поединка.
Голкипер горняков получил от WhoScored высокую оценку 8.9 и назван лучшим игроком встречи.
Оценки от WhoScored за матч Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 февраля 2023, 13:52 5
На форварда «ПСЖ» претендуют сразу несколько английских клубов
Футбол | 23 февраля 2023, 23:55 28
«Красные дьяволы» прошли дальше по сумме двух встреч
Футбол | 24.02.2023, 03:27
Биатлон | 23.02.2023, 10:40
Футбол | 23.02.2023, 21:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2023, 10:59 6
23.02.2023, 17:50 2
22.02.2023, 05:00 1
22.02.2023, 20:36 8
22.02.2023, 00:05
22.02.2023, 14:00
23.02.2023, 08:34 1
22.02.2023, 11:20 14