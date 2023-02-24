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Лига Европы
24 февраля 2023, 04:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 04:28
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0

Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9

Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»

24 февраля 2023, 04:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 04:28
1001
0
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Вратарь донецкой команды Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков «Ренна» и стал героем поединка.

Голкипер горняков получил от WhoScored высокую оценку 8.9 и назван лучшим игроком встречи.

Оценки от WhoScored за матч Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5)

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер Анатолий Трубин лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
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