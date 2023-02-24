Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Вратарь донецкой команды Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков «Ренна» и стал героем поединка.

Голкипер горняков получил от WhoScored высокую оценку 8.9 и назван лучшим игроком встречи.

Оценки от WhoScored за матч Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5)