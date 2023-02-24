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Лига Европы
Ренн
23.02.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Шахтер Донецк Проходит дальше
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Лига Европы
24 февраля 2023, 01:05 | Обновлено 24 февраля 2023, 02:01
8575
7

Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

24 февраля 2023, 01:05 | Обновлено 24 февраля 2023, 02:01
8575
7
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
ФК Шахтер. Стадион Ренн

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл с «Ренном».

Неделей ранее «Шахтер» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1. В этот раз «Ренн» дома отыграл фору благодаря голу Карла Токо-Экамби в начале 2-го тайма. Были назначены дополнительные таймы. Сначала забил «Ренн» (2:0), а «Шахтер» сравнял счет на последней минуте благодаря срезке защитника соперника (2:1).

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Пенальти были валидольными. Имея преимущество 3:1 после трех ударов, горняки промазали дважды и счет сравнялся (пен. 3:3). Но дальше повезло именно команде Йовичевича (пен. 5:4).

Лига Европы. 1/16 финала

23 февраля, Ренн (Франция)

Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 1:2]

Голы: Токо-Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)

Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.

ГОЛ! 2:0. Ибрагим Салах, 106 мин.

ГОЛ! 2:1. Жануэль Белосян, 119 мин (автогол)

Серия пенальти

События матча

120’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Вармед Омари (Ренн).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Флавьен Тэ (Ренн).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Амин Гуири (Ренн).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Дезире Дуэ (Ренн).
119’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Жанюэль Белосян (Ренн).
106’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Салах (Ренн).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Ренн).
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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер видео голов и обзор Карл Токо-Экамби серия пенальти Ибрагим Салах Жануэль Белосян
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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an52
Сцікан - це просто якийсь унікум з незабивання голів з убойних моментів. І з Селтіком він видав шедевр, і тут два нових шедеври. І навіть вже стиль майстра формується - він не б'є повз ворота, а примудряється навіть не завдати удару!
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+2
antt
Але все таки, африканський француз з армянським прізвищем забиває автогол за дві хвилини до закінчення додаткового часу, і виводить шахтар в серію пенальті, де шахтар переагає. Хіба це не фантастика.
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+1
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Flashback
После этого матча боссы Шахтера должны понять, что просить за Матвиенко 30 лямов - это смешно. Надо было отдавать за 20 пока давали.
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+1
Michael Savchyn
це ж треба було так внагляк скасувати гол
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0
Flashback
А вообще, очень похоже на прошлогоднюю историю с Монако.
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0
Vitason
Фарт,удивительная вещь!!
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0
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