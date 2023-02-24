Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл с «Ренном».
Неделей ранее «Шахтер» в Варшаве одержал победу со счетом 2:1. В этот раз «Ренн» дома отыграл фору благодаря голу Карла Токо-Экамби в начале 2-го тайма. Были назначены дополнительные таймы. Сначала забил «Ренн» (2:0), а «Шахтер» сравнял счет на последней минуте благодаря срезке защитника соперника (2:1).
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Пенальти были валидольными. Имея преимущество 3:1 после трех ударов, горняки промазали дважды и счет сравнялся (пен. 3:3). Но дальше повезло именно команде Йовичевича (пен. 5:4).
Лига Европы. 1/16 финала
23 февраля, Ренн (Франция)
Ренн (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:1 (пен. 4:5) [первый матч – 1:2]
Голы: Токо-Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Карл Токо-Экамби, 52 мин.
ГОЛ! 2:0. Ибрагим Салах, 106 мин.
ГОЛ! 2:1. Жануэль Белосян, 119 мин (автогол)
Серия пенальти
События матча
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