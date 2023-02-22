В четверг, 23-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Ренн» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ренне (Франция), на поле стадиона «Роазон Парк», начало в 22:00.

Первый матч в Польше остался за командой Игора Йовичевича – 2:1, что стало действительно шокирующей в плохом смысле новостью для фанатов представителя Лиги 1 и абсолютно в противоположном контексте выступило для болельщиков украинского коллектива. Теперь же донецкому «Шахтеру» предстоит отстаивать добытый результат в матче на одном из самых страстных стадионов Франции против команды, которая обещала сделать выводы из стартовой неудачи. Кадрового потенциала у представителя УПЛ, возможно, чуть меньше, чем у соперников, однако амбиции всегда помогали «горнякам» бороться с трудностями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.