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Лига Европы
Ренн
23.02.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
22 февраля 2023, 21:38 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:39
287
0

Ренн – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

22 февраля 2023, 21:38 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:39
287
0
Ренн – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 23-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Ренн» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ренне (Франция), на поле стадиона «Роазон Парк», начало в 22:00.

Первый матч в Польше остался за командой Игора Йовичевича – 2:1, что стало действительно шокирующей в плохом смысле новостью для фанатов представителя Лиги 1 и абсолютно в противоположном контексте выступило для болельщиков украинского коллектива. Теперь же донецкому «Шахтеру» предстоит отстаивать добытый результат в матче на одном из самых страстных стадионов Франции против команды, которая обещала сделать выводы из стартовой неудачи. Кадрового потенциала у представителя УПЛ, возможно, чуть меньше, чем у соперников, однако амбиции всегда помогали «горнякам» бороться с трудностями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига Европы Ренн - Шахтер Ренн Шахтер Донецк текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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