Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
Коллектив Игоря Йовичевича эффектно спасся в конце овертайма
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч.
«Ренн» – «Шахтер» - 2:1 (4:5 – пен.) (первый матч – 1:2)
Токо Екамбі, 52, Салах, 106 – Белосян, 119 (авт.)
Спенс, 54 – Бондарь, 62, Траоре, 68, Михайличенко, 82, Конопля, 90+4, Матвиенко, 120+1
«Ренн»: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс – Токо Экамби (Салах, 96), Майер (Угочукву, 71), Сантамария (Д. Дуэ, 97), Доку – Гуири, Калимуэндо (Тэ, 84).
«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келси, 111) – Траоре (Сикан, 79).
Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).
Стадион: «Роазон Парк» (Ренн, Франция).
РЕНН - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 7°C
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