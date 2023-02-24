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Лига Европы
Ренн
23.02.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Шахтер Донецк Проходит дальше
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Лига Европы
24 февраля 2023, 00:53 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:57
4262
56

Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти

Коллектив Игоря Йовичевича эффектно спасся в конце овертайма

24 февраля 2023, 00:53 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:57
4262
56
Все решила лотерея. Шахтер обыграл Ренн в серии пенальти
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. 1/16 финала. Ответный матч.

«Ренн» – «Шахтер» - 2:1 (4:5 – пен.) (первый матч – 1:2)

Токо Екамбі, 52, Салах, 106 – Белосян, 119 (авт.)

Спенс, 54 – Бондарь, 62, Траоре, 68, Михайличенко, 82, Конопля, 90+4, Матвиенко, 120+1

«Ренн»: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс – Токо Экамби (Салах, 96), Майер (Угочукву, 71), Сантамария (Д. Дуэ, 97), Доку – Гуири, Калимуэндо (Тэ, 84).

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 100) – Топалов (Джурасек, 80), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келси, 111) – Траоре (Сикан, 79).

Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия).

Стадион: «Роазон Парк» (Ренн, Франция).

РЕНН - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 56
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Макс Максов
Це просто якесь божевілля! Трубін реально стіна! Чекаю його влітку, у топ клубі...
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+17
Alex AS
шахту с проходом дальше, в наше не простое время радует что еврокубки продолжаются и укр клуб идет в сл раунд, болельщик дк
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+15
vitaha33
Трубін ще на 5млн подорощала, браво!!!
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Алексей Петров
Трубин - з сейва, плюс 5 лямов в ценник, уверен будет блистать в АПЛ. Шахте удачи со жребием завтра
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
 Ну хлопці що ви робите 3 л валеряни лупонути)
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+13
BARA.bass
Шахтёру улыбнулась фарту на, тут не поспоришь. Но парни бились до последнего, команда только входит в игру после паузы. Молодцы парни, упрекнуть не в чем.
Ответить
+12
u6464u
Шахта велике дякуєм за бомбезний футбольний вечір , ви кращі .
Ответить
+11
mayakovskiy1
Представляю эмоции пацана с Венесуэлы, который впервые в Европе играет и бьёт решающий пеналь на таком уровне 
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
KOT
Трубин-бог, Сикан-лох. Коротко про этот матч
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+10
Andrey_1992
Ох, як же потріпали нерви, але вітаю футбольну Україну з цією перемогою!!!
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+9
Leo Leo
Трубин красавчик! Спасибо!
Ответить
+8
Andrey Gambino
Молодці, Трубін Бог, Сікан Лох
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
Валидолище! Ну, хоть не зря!
Ответить
+8
Mr Voevudskiy
С таким валидолом сердечко долго не протянет))
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+8
Rzechpospolita
Сикану нужно к бабке сходить)))порча какая-то😅
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+8
Виталий Тараненко
Сікан - хороша перспектива. Так само як Бєсєдін, Супряга та інше гімно. Головне дати час 100-200 років.
Ответить
+7
Philip J. Fry
Трубін себе успішно продає. З перемогою і удачі далі
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+7
VitosKH
Браво Шахта! Пы сы Келси в основу,Сикана на балет
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
K_Sarioglo@i.ua
Здатність наших навіть виграючи і проходячи робити це максимально вимотуючи нерви своїм вболювальникам - це мабуть якийсь природний дар...
Хоч з іншого боку - велика їм дяка за проходження міцного французького клубу в подібних обставинах і на такому характері.
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+7
Bualur
Це добре!
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+7
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