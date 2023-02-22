23 февраля на стадионе «Роажон Парк» подопечные Йовичевича проведут ответный поединок против «Ренна». Игра начнется в 22.00 по киевскому времени. Для того, чтобы оформить путевку в 1/8 финала Лиги Европы, украинской команде достаточно не проиграть. Однако предстоящий поединок сулит дончанам серьезные испытания.

Ренн

До момента возобновления чемпионата Франции после зимнего отпуска, «Ренн» имел очень внушительную серию без поражений: на протяжении четырех месяцев. Бретонцы не проиграли ни одного поединка в групповом турнире Лиги Европы, а в Лиге 1 на то время занимали третье место.

Однако рестарт сезона подопечным Женезио явно не задался. Накануне первой игры против «Шахтера» «Ренн» потерпел два подряд поражения во внутреннем чемпионате, что отодвинуло его на шестое место в турнирной таблице. Плюс поражение в первой игре против «Шахтера» – и отдельные голоса, тихо заявляющие о кризисе «красно-черных», переросли в дружный многоголосый хор.

Но за констатацией очевидных последних неудач «Ренна» ни в коем случае нельзя упускать тот момент, что, потеряв стабильность и удачу в атаке, команда Женезио все еще остается очень серьезной боевой единицей. Она точно в неплохом тонусе, и в этом компоненте существенно превосходит «Шахтер».

Игра «Ренна» в целом тоже оставляет приятное впечатление: команда на ходу, без явных игровых изъянов и брешей, с исполнителями хорошего уровня. Что и доказал недавний матч против «ПСЖ» в рамках внутреннего чемпионата.

И если кризис у «Ренна» действительно был, то, по всей видимости, команда уже начала его преодолевать. Перед ответным поединком против «горняков» бретонцы в родных стенах сыграли очередной матч внутреннего календаря – против середняка «Клермона». И добыли комфортную победу – 2:0. Оба мяча на счету Калимуэндо.

В том поединке Женезио дал возможность передохнуть некоторым игрокам основы. Тем не менее, такая ротация не повлияла на рисунок игры: «Ренн» доминировал на протяжении всего поединка. И заслуженно победил.

Эта виктория позволила «красно-черным» подняться на одну ступеньку в табели о рангах: сейчас команда занимает пятое место в чемпионате Франции.

Шахтер

После первого матча против «Ренна», сыгранного в Варшаве, дончане продолжили тренировочную работу в столице Польши.

За два дня до ответной встречи украинская команда прибыла в Ренн.

Йовичевич взял на игру 28 футболистов. Среди них – зимние новички: Ракицкий, Келси и Гочолеишвили. Также прибыли во Францию и ранее травмированные Очеретько, Швед и Назарина.

Тем не менее, вряд ли стоит ожидать особых изменений в составе «Шахтера» по сравнению с первым поединком. На финише учебно-тренировочных сборов в Турции тренерский штаб «горняков» наигрывал именно тот состав, который и сыграл первый в нынешнем году официальный поединок. Сыграл неплохо – и по результату, и по содержанию.

Так что, скорее всего, на «Роажон Парк» 23 февраля мы увидим тех же одиннадцать футболистов «Шахтера», которые выходили в основе на первый матч против «Ренна».

Личные встречи

Две победы с двух попыток: таков итог предыдущих противостояний оппонентов. Зимой 2005 года в Кубке УЕФА «горняки» на выезде одолели «Ренн» с минимальным счетом 1:0. Победой «оранжево-черных» завершился и недавний поединок Лиги Европы против бретонцев в Варшаве: тоже минимальная победа 2:1.

Прогноз

«Шахтер» в варшавском поединке предстал целостным и сбалансированным коллективом. Каждый футболист знал свой маневр, да и в целом команда знала, как себя вести – и при счете 2:0, и при счете 2:1. Вряд ли стиль нынешнего «Шахтера» можно назвать феерическим, но солидным – чего бы и нет. Поэтому можно не сомневаться, что «горняки» будут знать, что делать и в ответном матче против «Ренна».

Однако соперник очень и очень непростой. Игра против «Клермона» показала, что «Ренн» не настолько плох, как его «малюют». Команда у Женезио на ходу, и если ей хватит мотивации и задора, она сможет решить задачу по выходу в следующий раунд ЛЕ.

Однако, все же, будем надеяться, что на стороне украинской команды будет не только характер и бойцовские качества, но и удача. Поэтому предположим, что игра закончится устраивающей всех нас результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Омари, Спенс, Сантамария, Белосьян, Майер, Бурижо, Дуэ, Калимуэндо, Гуири

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Траоре.

23 февраля, четверг