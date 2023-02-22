Свёнтек деклассировала еще одну россиянку. На этот раз в Дубае
Первая ракетка мира уничтожает на своем пути к очередному титулу все живое
Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала еще одну блистательную победу на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче третьего раунда первая ракетка мира одолела 14-ю сеяную Людмилу Самсонову, отдав россиянке всего один гейм.
Дубай. Третий круг
Ига Свёнтек (Польша) – Людмила Самсонова – 6:1, 6:0
В 1/4 финала Свёнтек сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№18 WTA), которая ранее остановила украинку Ангелину Калинину (№33 WTA).
После Открытого чемпионата Австралии Ига провела 5 матчей, в которых проиграла всего 8 геймов.
На победных соревнованиях в Дохе Свёнтек оказалась сильнее Вероники Кудерметовой, также отдав ей всего один гейм.
Flawless. Again.@iga_swiatek defeats Samsonova 6-1, 6-0 to reach the last eight in Dubai.#DDFTennis pic.twitter.com/nahSBP2TWW— wta (@WTA) February 22, 2023
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