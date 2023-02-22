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  4. Свёнтек деклассировала еще одну россиянку. На этот раз в Дубае
WTA
22 февраля 2023, 14:46 | Обновлено 22 февраля 2023, 15:58
898
4

Свёнтек деклассировала еще одну россиянку. На этот раз в Дубае

Первая ракетка мира уничтожает на своем пути к очередному титулу все живое

22 февраля 2023, 14:46 | Обновлено 22 февраля 2023, 15:58
898
4
Свёнтек деклассировала еще одну россиянку. На этот раз в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала еще одну блистательную победу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче третьего раунда первая ракетка мира одолела 14-ю сеяную Людмилу Самсонову, отдав россиянке всего один гейм.

Дубай. Третий круг
Ига Свёнтек (Польша) – Людмила Самсонова – 6:1, 6:0

В 1/4 финала Свёнтек сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№18 WTA), которая ранее остановила украинку Ангелину Калинину (№33 WTA).

После Открытого чемпионата Австралии Ига провела 5 матчей, в которых проиграла всего 8 геймов.

На победных соревнованиях в Дохе Свёнтек оказалась сильнее Вероники Кудерметовой, также отдав ей всего один гейм.

По теме:
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Ига Свёнтек WTA Дубай Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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Александр Петухов
Неймовірна!
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+6
Andrey_1992
Просто красуня, приємно спостерігати за декласуванням орчих
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+4
Stanislav Matusevych
Іга фантастична. І за грою, і за громадянською позицією. За неї хочеться вболівати ледь не більше, ніж за наших.
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+2
Александр Науменко
Справжній " джавелін" для андрофагів.
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