Свёнтек деклассировала еще одну россиянку. На этот раз в Дубае

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала еще одну блистательную победу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче третьего раунда первая ракетка мира одолела 14-ю сеяную Людмилу Самсонову, отдав россиянке всего один гейм.



Дубай. Третий круг

Ига Свёнтек (Польша) – Людмила Самсонова – 6:1, 6:0

В 1/4 финала Свёнтек сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№18 WTA), которая ранее остановила украинку Ангелину Калинину (№33 WTA).

После Открытого чемпионата Австралии Ига провела 5 матчей, в которых проиграла всего 8 геймов.

На победных соревнованиях в Дохе Свёнтек оказалась сильнее Вероники Кудерметовой, также отдав ей всего один гейм.

