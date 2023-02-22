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  4. Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
WTA
22 февраля 2023, 12:54 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:57
513
2

Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае

Ангелина не смогла одолеть экс-первую ракетку мира

22 февраля 2023, 12:54 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:57
513
2
Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В третьем раунде украинка уступила Каролине Плишковой из Чехии (№18 WTA).

Дубай. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 5:7, 7:6(6), 2:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Во втором сете Ангелина отыграла два матчбола.

Калинина сыграла 18-й матч против соперниц из топ-20 и в 12-й раз уступила.

В 1/4 финала Плишкова сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Людмилы Самсоновой (№13 WTA).

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Каролина Плишкова Ангелина Калинина WTA Дубай
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Прикра поразка, але вже в ТОП-30.
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+1
Andrey_1992
слабенько звичайно зіграла, але в чвертьфіналі виходити на Свьонтек - то жесть
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0
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