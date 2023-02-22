Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Ангелина не смогла одолеть экс-первую ракетку мира
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В третьем раунде украинка уступила Каролине Плишковой из Чехии (№18 WTA).
Дубай. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 5:7, 7:6(6), 2:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла. Во втором сете Ангелина отыграла два матчбола.
Калинина сыграла 18-й матч против соперниц из топ-20 и в 12-й раз уступила.
В 1/4 финала Плишкова сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Людмилы Самсоновой (№13 WTA).
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