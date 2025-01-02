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  4. Польша – Великобритания. Хуркач – Харрис. Смотреть онлайн. LIVE
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02 января 2025, 08:47 |
259
0

Польша – Великобритания. Хуркач – Харрис. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2 января в 08:30 по Киеву

02 января 2025, 08:47 |
259
0
Польша – Великобритания. Хуркач – Харрис. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

2 января состоится очередное четвертьфинальное матчевое противостояние на United Cup 2025.

В Сиднее сойдутся сборные Польши и Великобритании. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Сидней. 2 января

Польша – Великобритания

  • Хуберт Хуркач – Билли Харрис
  • Ига Свентек – Кэти Бултер
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Кэти Бултер / Чарльз Брум

Победители противостояния в полуфинале встретятся с Казахстаном.

📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Билли Харрис Хуберт Хуркач Ига Свёнтек Кэти Бултер Чарльз Брум смотреть онлайн United Cup женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису сборная Великобритании по теннису женская сборная Великобритании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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