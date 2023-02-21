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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:31
902
1

ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах

На 14-й минуте матча счет стал 2:0 в пользу Ливерпуля

21 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:31
902
1
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес. Спустя 10 минут Тибо Куртуа привез гол. Салах перехватил мяч у бельгийского голкипера и увеличил преимущество «Ливерпуля», забив в пустые ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Ливерпуль Реал Мадрид Мохамед Салах видео голов и обзор Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Дарвин Нуньес Тибо Куртуа Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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anacreon
Уявіть, якби таке утнув Лунін. Його би змішали з какашками, особливо українські спортивні журналісти. Які би більше всіх обливали. А так про Куртуа всі забудуть до кінця матчу.А взагалі Куртуа просто старіє. Дуже багато пропускає цього сезону дурних голів. Скоро чергову травму отримає. Лунін тоді взагалі ніколи не піде з Реалу Буде просто сидіти за ним і по 20 матчів грати, коли той буде травмований. А Реал прямо так Куртуа на двері не покаже зі словами: "Ти старий і багато травмуєшься. Вали",
 В моменті з другим голом він так незграбно перебирав ногами, що навіть здалося, що там знову щось собі потягнув.  Але ні.
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