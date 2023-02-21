ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
На 14-й минуте матча счет стал 2:0 в пользу Ливерпуля
Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».
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Поединок проходит на стадионе «Энфилд».
На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес. Спустя 10 минут Тибо Куртуа привез гол. Салах перехватил мяч у бельгийского голкипера и увеличил преимущество «Ливерпуля», забив в пустые ворота.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
14' - Carvajal plays an awkward ball back to Courtois who takes a heavy touch and Salah is on hand to finish from close range.— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023
🔴 [2-0] ⚪ #LIVRMA | #UCL https://t.co/L2q4uPd5Yz
Our Egyptian king. Our European king 👑— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023
Simply incredible, @MoSalah ❤️ pic.twitter.com/aaYGMOknIZ
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