ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес. Спустя 10 минут Тибо Куртуа привез гол. Салах перехватил мяч у бельгийского голкипера и увеличил преимущество «Ливерпуля», забив в пустые ворота.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

14' - Carvajal plays an awkward ball back to Courtois who takes a heavy touch and Salah is on hand to finish from close range.



🔴 [2-0] ⚪ #LIVRMA | #UCL https://t.co/L2q4uPd5Yz