Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 21 февраля «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
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Для «Ливерпуля» нынешний сезон получается кризисным, и, наверно, самым сложным за более чем 7-летний период правления Юргена Клоппа. Команда, которая в прошлом сезоне о последнего боролась за победу во всех турнирах, в которых принимала участие, сейчас решает намного более скромные турнирные задачи.
Для «Реала» нынешний сезон также удачным пока что назвать сложно. Да, в Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места в группе. Но украинские болельщики должны прекрасно помнить, что там для «королевского клуба» все было далеко не так просто – вспомнить только, как пришлось помучаться в матчах с донецким «Шахтером», особенно в выездном.
Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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