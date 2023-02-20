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20 февраля 2023, 14:51 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:52
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0

Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов

20 февраля 2023, 14:51 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:52
161
0
Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ливерпуль

Во вторник, 21 февраля «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «Ливерпуля» нынешний сезон получается кризисным, и, наверно, самым сложным за более чем 7-летний период правления Юргена Клоппа. Команда, которая в прошлом сезоне о последнего боролась за победу во всех турнирах, в которых принимала участие, сейчас решает намного более скромные турнирные задачи.

Для «Реала» нынешний сезон также удачным пока что назвать сложно. Да, в Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места в группе. Но украинские болельщики должны прекрасно помнить, что там для «королевского клуба» все было далеко не так просто – вспомнить только, как пришлось помучаться в матчах с донецким «Шахтером», особенно в выездном.

Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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