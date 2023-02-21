Лига чемпионов21 февраля 2023, 22:11 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:30
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ВИДЕО. Шикарный ассист Салаха и гол пяткой Нуньеса. Ливерпуль забил Реалу
Дарвин Нуньес открыл счет в матче на 4-й минуте
21 февраля 2023, 22:11 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:30
1306
0
Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Энфилд».
На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
4' - Salah plays the ball into the run of Nunez, who lets it run across his body and delivers an absolutely beautiful flicked finish.— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023
🔴 [1-0] ⚪ #LIVRMA | #UCL https://t.co/GdBDcYN2NZ
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