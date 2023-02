ВИДЕО. Шикарный ассист Салаха и гол пяткой Нуньеса. Ливерпуль забил Реалу

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

4' - Salah plays the ball into the run of Nunez, who lets it run across his body and delivers an absolutely beautiful flicked finish.



🔴 [1-0] ⚪ #LIVRMA | #UCL https://t.co/GdBDcYN2NZ