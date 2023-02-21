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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 22:11 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:30
1306
0

ВИДЕО. Шикарный ассист Салаха и гол пяткой Нуньеса. Ливерпуль забил Реалу

Дарвин Нуньес открыл счет в матче на 4-й минуте

21 февраля 2023, 22:11 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:30
1306
0
ВИДЕО. Шикарный ассист Салаха и гол пяткой Нуньеса. Ливерпуль забил Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

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Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Дарвин Нуньес Ливерпуль Реал Мадрид видео голов и обзор Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Мохамед Салах
Источник Sport.ua
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