Англия19 февраля 2023, 16:00 |
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Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 16:00 видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ
19 февраля 2023, 16:00 |
909
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19 февраля в 16:00 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
📋 Presenting today's United line-up! 🔴#MUFC || #MUNLEI— Manchester United (@ManUtd) February 19, 2023
Your XI at Old Trafford. Come on Lestah! 🔵🔵#MUNLEI pic.twitter.com/lSjRkzTOX8— Leicester City (@LCFC) February 19, 2023
События матча
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Комментарии 5
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8 (1) - 11 (2) и как раз 2 сейва Де Хеа и 1 удар Маркуса. Так они не выиграют...
Ужас! 20 мин - 6 атак Лестера и странно что ещё не 0:2
А прогноз (компот)? Ведь Лестер попал в струю и может устроить нервы тен Хагу между Барсами.
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