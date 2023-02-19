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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
47 1 : 0
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 февраля 2023, 16:00 |
909
5

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 16:00 видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ

19 февраля 2023, 16:00 |
909
5
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 16:00 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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donnerwetter
8 (1) - 11 (2) и как раз 2 сейва Де Хеа и 1 удар Маркуса.  Так они не выиграют...
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0
donnerwetter
Ужас! 20 мин - 6 атак Лестера и странно что ещё не 0:2
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donnerwetter
А прогноз (компот)?    Ведь Лестер попал в струю и может устроить нервы тен  Хагу между Барсами.
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