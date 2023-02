19 февраля в 16:00 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Your XI at Old Trafford. Come on Lestah! 🔵🔵#MUNLEI pic.twitter.com/lSjRkzTOX8