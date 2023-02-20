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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
19.02.2023, FT 3 : 0
Лестер
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Англия
20 февраля 2023, 01:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:38
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0

Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

20 февраля 2023, 01:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:38
30
0
Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Лестер» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии по футболу. 24-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 3:0
Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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