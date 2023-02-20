19.02.2023, FT 3 : 0
Англия20 февраля 2023, 01:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:38
30
0
Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
20 февраля 2023, 01:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:38
30
0
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Лестер» со счетом 3:0.
Чемпионат Англии по футболу. 24-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 3:0
Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 61
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2023, 21:51 1
Состоялись 4 матча чемпионата Италии по футболу
Футбол | 19 февраля 2023, 18:45 5
Португальский тренер прекрасно понимает, что творят российские оккупанты в Украине
Футбол | 19.02.2023, 04:05
Футбол | 19.02.2023, 10:25
Футбол | 19.02.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2023, 11:27 6
18.02.2023, 17:25 20
19.02.2023, 09:53 3
18.02.2023, 09:20 49
18.02.2023, 18:59 9
18.02.2023, 08:59 2
18.02.2023, 21:05 1