Дубль Рэшфорда, гол Санчо и ассист экс-игрока Шахтера. МЮ разгромил Лестер
«Красные дьяволы» разобрались с «лисами»
В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».
Счет в матче открыл Маркус Рэшфорд на 25-й минуте матча. На 56-й минуте он оформил дуль после передачи экс-игрока «Шахтера» Фреда. Жирную точку в матче поставил Джейдон Санчо на 61-й минуте. Также в этом поединке дублем из ассистов отметился Бруну Фернандеш.
Сейчас «МЮ» занимает третью позицию в таблице АПЛ. В активе команды 49 очков после 24 туров. «Лестер» находится на 14-м месте с 24 очками.
Чемпионат Англии по футболу. 24-й тур. 19 февраля
Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0
Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 61
Three goals = three points! 😍✔️#MUFC || #MUNLEI— Manchester United (@ManUtd) February 19, 2023
Defeat on the road.#MUNLEI pic.twitter.com/B2Qq8evry5— Leicester City (@LCFC) February 19, 2023
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