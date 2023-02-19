Дубль Рэшфорда, гол Санчо и ассист экс-игрока Шахтера. МЮ разгромил Лестер

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче открыл Маркус Рэшфорд на 25-й минуте матча. На 56-й минуте он оформил дуль после передачи экс-игрока «Шахтера» Фреда. Жирную точку в матче поставил Джейдон Санчо на 61-й минуте. Также в этом поединке дублем из ассистов отметился Бруну Фернандеш.

Сейчас «МЮ» занимает третью позицию в таблице АПЛ. В активе команды 49 очков после 24 туров. «Лестер» находится на 14-м месте с 24 очками.

Чемпионат Англии по футболу. 24-й тур. 19 февраля

Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0

Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 61