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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
19.02.2023, FT 3 : 0
Лестер
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Англия
19 февраля 2023, 17:59 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:00
163
0

Дубль Рэшфорда, гол Санчо и ассист экс-игрока Шахтера. МЮ разгромил Лестер

«Красные дьяволы» разобрались с «лисами»

19 февраля 2023, 17:59 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:00
163
0
Дубль Рэшфорда, гол Санчо и ассист экс-игрока Шахтера. МЮ разгромил Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче открыл Маркус Рэшфорд на 25-й минуте матча. На 56-й минуте он оформил дуль после передачи экс-игрока «Шахтера» Фреда. Жирную точку в матче поставил Джейдон Санчо на 61-й минуте. Также в этом поединке дублем из ассистов отметился Бруну Фернандеш.

Сейчас «МЮ» занимает третью позицию в таблице АПЛ. В активе команды 49 очков после 24 туров. «Лестер» находится на 14-м месте с 24 очками.

Чемпионат Англии по футболу. 24-й тур. 19 февраля

Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0

Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 61

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Источник Sport.ua
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