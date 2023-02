Как из пушки, от штанги и издали. Названы номинанты на гол недели в ЛЕ

Европейский футбольный союз огласил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.

Борьбу между собой поведут голы, которые забили Аксель Дисаси («Монако»), Флориан Вирц («Байер»), Лукас Окампос («Севилья») и Неманья Гудель («Севилья»).

Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.

Four top goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken || #UELGOTW || #UEL