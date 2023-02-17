Лига Европы17 февраля 2023, 02:52 | Обновлено 17 февраля 2023, 03:03
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Как из пушки, от штанги и издали. Названы номинанты на гол недели в ЛЕ
Среди претендентов четыре гола
17 февраля 2023, 02:52 | Обновлено 17 февраля 2023, 03:03
72
0
Европейский футбольный союз огласил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.
Борьбу между собой поведут голы, которые забили Аксель Дисаси («Монако»), Флориан Вирц («Байер»), Лукас Окампос («Севилья») и Неманья Гудель («Севилья»).
Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.
Four top goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken || #UELGOTW || #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
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