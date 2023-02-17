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Лига Европы
17 февраля 2023, 02:52 | Обновлено 17 февраля 2023, 03:03
72
0

Как из пушки, от штанги и издали. Названы номинанты на гол недели в ЛЕ

Среди претендентов четыре гола

17 февраля 2023, 02:52 | Обновлено 17 февраля 2023, 03:03
72
0
Как из пушки, от штанги и издали. Названы номинанты на гол недели в ЛЕ
UEFA

Европейский футбольный союз огласил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.

Борьбу между собой поведут голы, которые забили Аксель Дисаси («Монако»), Флориан Вирц («Байер»), Лукас Окампос («Севилья») и Неманья Гудель («Севилья»).

Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.

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Лига Европы Лукас Окампос видео Аксель Дисаси Флориан Вирц Неманья Гудель
Источник УЕФА
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