Яремчук заявлен в резерве Брюгге на матч Лиги чемпионов против Бенфики

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Брюгге» на матч ЛЧ против «Бенфики».

Стартовые составы команд на матч Брюгге – Бенфика.

