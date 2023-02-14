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14 февраля 2023, 07:37 |
148
0

Брюгге – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 15 февраля в 22:00 по Киеву

14 февраля 2023, 07:37 |
148
0
Брюгге – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

15 февраля на «Ян Брейдел» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» встретится с «Бенфикой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Клуб стал 1-м из открытий группового этапа Лиги чемпионов. Там они последовательно обыграли всех противников - и «Байер», и «Порту», и «Атлетико». Потом, правда, «сине-черные» заметно сбавили обороты, и за 2-й круг взяли только пару очков, с испанцами и немцами (оба раза по 0-0 дома), но, конечно же, без проблем пробились в плей-офф. Но, по сути, это единственный серьезный успех команды в этом сезоне. Ведь сейчас гранд из Бельгии даже на внутренней арене откровенно не впечатляет. Уже и наставника сменили, выбрав Скотта Паркера. С ним хотя бы перестали проигрывать, но и побед маловато, что не позволяет вернется себе лидерство в Жупилер-Лиге. С «Юнионом» тоже ограничились которыми уже 1-1.

Бенфика

Команда вот уже несколько лет не впечатляла. Никак «орлы» из Лиссабона не могут взять какой-то титул, в том числе и при столь маститом наставнике, как Жорже Жезуш. Его чуть ли не единственным успехом стал проход год назад в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас, при Рогере Шмидте, это без проблем повторили. Причем они не только выбили в квалификации «Мидтьюлланд» с киевским «Динамо», но и, главное, дважды обыграли осенью «Ювентус», взяв 2-е место в группе. Более того, португальцы и ПСЖ не уступили, сыграв дважды по 1-1. В итоге французы получили в 1/8 соперники «Баварию», а «Бенфика» - только «Брюгге». Еще и сохранили к началу плей-офф хорошую форму. В Примейре получается безоговорочно лидировать. А вот в кубке на прошлой неделе было поражение «Браге», пусть даже и только по пенальти.

Статистика личных встреч

Это будет первое противостояние между клубами за всю историю.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех «Брюгге». Он действительно не блещет, так что согласимся с тем, что «Бенфика» должна оформлять победу еще в 1-м, гостевом поединке против представителя Бельгии с коэффициентом - 1,87 по Parimatch.

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Источник Sport.ua
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