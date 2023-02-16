15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук весь матч провел в резерве «Брюгге».

Брюгге – Бенфика – 0:2. Поражение без Яремчука. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жоау Мариу, 51 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Нерес, 88 мин.