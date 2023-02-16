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Лига Чемпионов
Брюгге
15.02.2023, FT 0 : 2
Бенфика
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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:21
603
0

Брюгге – Бенфика – 0:2. Поражение без Яремчука. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

16 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:21
603
0
Брюгге – Бенфика – 0:2. Поражение без Яремчука. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики».

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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук весь матч провел в резерве «Брюгге».

Брюгге – Бенфика – 0:2. Поражение без Яремчука. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жоау Мариу, 51 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Нерес, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
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Брюгге Бенфика Роман Яремчук Лига чемпионов Брюгге - Бенфика видео голов и обзор Жоау Мариу Давид Нерес
Источник Sport.ua
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