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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 04:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:58
269
0

Тренер Брюгге: «Яремчук не играл, но это ничего не значит»

Скотт Паркер – об украинском форварде

16 февраля 2023, 04:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:58
269
0
Тренер Брюгге: «Яремчук не играл, но это ничего не значит»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Скотт Паркер объяснил, почему украинский нападающий Роман Яремчук не получил игрового времени в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:2).

«Он не играл сегодня, но это ничего не значит. Я думал, что игра пойдет на встречных курсах во втором тайме, поэтому посчитал, что Джутгла лучше подходит для выхода на замену», - сказал Паркер.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.

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Скотт Паркер Роман Яремчук Брюгге Брюгге - Бенфика Лига чемпионов
Источник УЕФА
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