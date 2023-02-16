Тренер Брюгге: «Яремчук не играл, но это ничего не значит»

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Скотт Паркер объяснил, почему украинский нападающий Роман Яремчук не получил игрового времени в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:2).

«Он не играл сегодня, но это ничего не значит. Я думал, что игра пойдет на встречных курсах во втором тайме, поэтому посчитал, что Джутгла лучше подходит для выхода на замену», - сказал Паркер.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.