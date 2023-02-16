Лига чемпионов16 февраля 2023, 04:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:58
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Тренер Брюгге: «Яремчук не играл, но это ничего не значит»
Скотт Паркер – об украинском форварде
16 февраля 2023, 04:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 04:58
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Главный тренер бельгийского «Брюгге» Скотт Паркер объяснил, почему украинский нападающий Роман Яремчук не получил игрового времени в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:2).
«Он не играл сегодня, но это ничего не значит. Я думал, что игра пойдет на встречных курсах во втором тайме, поэтому посчитал, что Джутгла лучше подходит для выхода на замену», - сказал Паркер.
Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне.
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