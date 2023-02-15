Бенфика сделала шаг в четвертьфинал. Брюгге проиграл, не выпустив Яремчука

15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Брюгге» дома проиграл «Бенфике» со счетом 0:2. Украинский форвард хозяев поля Роман Яремчук весь матч оставался в резерве.

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В начале второго тайма Жоау Мариу с пенальти вывел «Бенфику» вперед (1:0). Точку поставил Давид Нерес, экс-игрок «Шахтера», на 88-й минуте.

Победа гостей со счетом 2:0, и Орлы имеют комфортное преимущество перед домашним матчем.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 15 февраля

Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Жоау Мариу, 51 (пен), Нерес, 88.

ГОЛ! 0:1. Жоау Мариу, 51 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Нерес, 88 мин.