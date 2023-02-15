15 февраля на стадионе «Ян Брейдель» проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» играет против «Бенфики». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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«Брюгге» выиграл групповой этап Лиги чемпионов, обыграв всех противников – «Байер», «Порту», «Атлетико» – и без проблем пробился в плей-офф с первого места. Но гранд из Бельгии на внутренней арене не впечатляет. Команду возглавил Скотт Паркер, но и это пока не позволяет вернуть себе лидерство в чемпионате Бельгии.

«Бенфика» выбила в квалификации «Мидтьюлланд» и киевское «Динамо». А в группе орлы опередили «Ювентус», взяв 2-е место в группе, сыграв дважды с ПСЖ вничью (по 1:1). Команду уверенно лидирует в чемпионате Португалии, а вот из Кубка Португалии выбыла на прошлой неделе, проиграв «Браге» по пенальти.

Брюгге – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.