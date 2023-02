россия проведет товарищеский матч против Ирана в марте

Во время мартовской паузы на матчи национальных сборных Иран проведет товарищеский матч против россии. Эту информацию подтвердил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Точна дата матча пока не известно, сообщается только что матч пройдет в столице Ирана, Тегеране. Также Иран, который по-прежнему остается без главного тренера, планирует проведение еще одного контрольного матча – против Ирака.

Напомним, сборная россии отстранена ото всех международных соревнований из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

Iran will play a friendly vs. Russia in Tehran in March, confirmed by IFF president Mehdi Taj.



Iran is scheduled to also play a friendly vs. Iraq during the same FIFA Day window, which takes place between March 20-28. 🇷🇺 🇮🇶



It is not yet known who will be Iran’s head coach. pic.twitter.com/KrsmSjGN7P