У него было 17 поражений в 18 матчах. Аргентинец взял трофей на родине

22-летний аргентинский теннисист Себастьян Баэс (АТР 47) в финале грунтового турнира серии АТР 250 в Кордове обыграл Федерико Корию (Аргентина, ATP 67) в трех сетах за 1 час и 52 минуты.

ATP 250 Кордова. Грунт. Финал

Себастьян Баэс (Аргентина) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:1, 3:6, 6:3

Интересно, что до этого турнира у Баэса было 17 поражений в 18 матчах.

Для Себастьяна это второй титул на уровне АТР в карьере.

