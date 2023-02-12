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  4. ВИДЕО. Нокаут с одного удара. Вест Хэм остановил Челси и среди фанатов
Англия
12 февраля 2023, 13:09 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:28
848
0

ВИДЕО. Нокаут с одного удара. Вест Хэм остановил Челси и среди фанатов

Страсти кипели не только на поле

12 февраля 2023, 13:09 | Обновлено 12 февраля 2023, 13:28
848
0
ВИДЕО. Нокаут с одного удара. Вест Хэм остановил Челси и среди фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Англии отношения выяснили лондонские «Вест Хэм» и «Челси». Игра сильнейшего не определила и завершилась вничью 1:1.

Впрочем, для украинца Михаила Мудрика и его партнеров по «Челси» такой результат стоит признать неудачным, ведь именно они были фаворитами. Получается, «молотобойцы» смогли остановить «пенсионеров».

Аналогичным образом удалось и фанатам «Вест Хэма» показать свою силу в противостоянии с коллегами из «Челси». До начала матча имел место один увлекательный эпизод, в котором один из поклонников «синих» оказался проигравшим в разборке, начатой им самим.

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Источник Sport.ua
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