Англия12 февраля 2023, 02:19 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:01
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Вест Хэм – Челси – 1:1. Провал Мудрика, Кукурельи или Поттера? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ
12 февраля 2023, 02:19 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:01
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В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.
Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 11 февраля
Вест Хэм – Челси – 1:1
Голы: Эмерсон, 28 – Фелиш, 16
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон Палмери (Вест Хэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
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