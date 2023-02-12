В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 11 февраля

Вест Хэм – Челси – 1:1

Голы: Эмерсон, 28 – Фелиш, 16