Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Челси – 1:1. Провал Мудрика, Кукурельи или Поттера? Видео голов
Чемпионат Англии
Вест Хэм
11.02.2023, FT 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2023, 02:19 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:01
199
0

Вест Хэм – Челси – 1:1. Провал Мудрика, Кукурельи или Поттера? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

12 февраля 2023, 02:19 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:01
199
0
Вест Хэм – Челси – 1:1. Провал Мудрика, Кукурельи или Поттера? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл 67 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 11 февраля

Вест Хэм – Челси – 1:1

Голы: Эмерсон, 28 – Фелиш, 16

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон Палмери (Вест Хэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
По теме:
Клермон – Марсель – 0:2. Малиновский почти забил с центра. Видео голов
Аль-Ахли Каир – Фламенго – 2:4. Матч за бронзу КЧМ. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Марк Кукурелья Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Футбол | 11 февраля 2023, 16:33 39
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма

Третий подряд матч с момента дебюта украинца команда Грэма Поттера не может победить

Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Футбол | 11 февраля 2023, 22:59 8
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира

Мадридский клуб разобрался с «Аль-Хилялем» в суперрезультативном финале

Что-то пошло не так: трансферы, которые не состоялись в январе
Футбол | 12.02.2023, 00:55
Что-то пошло не так: трансферы, которые не состоялись в январе
Что-то пошло не так: трансферы, которые не состоялись в январе
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Футбол | 11.02.2023, 08:10
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Футбол | 11.02.2023, 19:54
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
10.02.2023, 05:05 20
Олимпийские игры
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
11.02.2023, 20:19 2
Футбол
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
10.02.2023, 13:59 6
Бокс
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
11.02.2023, 23:59 21
Бокс
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
10.02.2023, 02:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности