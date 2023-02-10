11 февраля в чемпионате Англии состоится очередной вариант лондонского дерби - «Вест Хэм» примет «Челси». Старт в 14:30.

Вест Хэм

У «Вест Хэма» в последних девяти матчах чемпионата Англии лишь одна победа и сразу шесть поражений, поэтому не удивительно, что команда Дэвида Мойеса находится рядом с зоной вылета. Ниже только «Эвертон» Миколенко, «Борнмут» Забарного и «Саутгемптон». Долгое время были слухи о вероятном увольнении Мойеса, но опытный наставник пока что сохраняет свою место. Да и определенный прогресс «Вест Хэм» все же демонстрирует. Команда успешно выступает в Кубке английской Лиги, а также в АПЛ обыграла «Эвертон» и сумела остановить мощный нынче «Ньюкасл».

Зимой клуб не слишком помог тренеру с новичками, а «Вест Хэм» был одним из наименее активных представителей АПЛ на трансферном рынке. Подписать удалось только опытного форварда Данни Ингза, за которого отдали 12 миллионов евро. Несмотря на все проблемы, у команды есть шансы набрать очки в матче с «Челси».

Челси

Синие, в отличие от своего соперника, снова выдали безумную трансферную активность, потратив на новичков более 300 миллионов фунтов. Однако не все так позитивно. Даже тренер Грэм Поттер признает, что у команды будут трудности с тем, чтобы все звездные футболисты, за которых выложили огромные деньги, получили игровую практику. Но будут те, кто не получит, поэтому могут быть обиды и конфликты.

Посмотрим, коснется ли это Михаила Мудрика, который пока что за два матча отыграл 90 минут. Сперва украинец провел второй тайм в матче с «Ливерпулем», а затем вышел в старте на и провел 45 минут в поединке с «Фулхэмом». Если в матче с Красными Мудрик сумел хорошо себя показать, то во встрече с «Фулхэмом» был не таким активным. Правда, тренер сказал, что у Михаила был грипп, что сказалось на его кондициях.

Так или иначе, а у Поттера точно нет времени на эксперименты, потому что Синие рискуют остаться без Лиги чемпионов. Сейчас команда занимает только 9-е место с отставанием от топ-4 на 10 очков. А учитывая финансовую ситуацию, «Челси» необходимо выходить в ЛЧ.

Несмотря на все проблемы, «Челси» все же выглядит фаворитом в противостоянии с «Вест Хэмом». Поставим на победу Синих по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Вест Хэм: Фабиански, Джонсон, Огбонна, Агерд, Куфал, Райс, Пакета, Эмерсон, Бенрама, Боуэн, Антонио

Челси: Кепа, Джеймс, Тиаго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Маунт, Мудрик, Хаверц, Стерлинг

11 февраля, суббота