Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Челси. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
11.02.2023 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2023, 00:26 |
33
0

Вест Хэм – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги

11 февраля 2023, 00:26 |
33
0
Вест Хэм – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11-го февраля, состоится поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Вест Хэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 14:30.

Дебют на «Стемфорд Бридж» для украинского нападающего Михаила Мудрика получился, мягко говоря, неуверенным, равно как и вся игра для его команды, которая не сумела забить во втором матче кряду. Коллектив Грэма Поттера лишь чудом и «усилиями» конкурентов не опускается сейчас вниз по турнирной таблице, оставляя за собой неплохие шансы на еврокубки. Однако в предстоящей игре предстоит очередное лондонское дерби, в котором придется брать реванш за поражение в начале декабря 2021 года от команды, которая сейчас еле держится на границе зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года
Микель АРТЕТА: «Мы будем проигрывать матчи»
Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАРАНКА: «В россии принимают ставки на матчи УПЛ, и это финансирует войну»
Футбол | 10 февраля 2023, 19:53 8
БАРАНКА: «В россии принимают ставки на матчи УПЛ, и это финансирует войну»
БАРАНКА: «В россии принимают ставки на матчи УПЛ, и это финансирует войну»

Парадоксальная и абсолютно отвратительная ситуация из мира букмекерского бизнеса

Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Футбол | 10 февраля 2023, 02:32 1
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»

Полузащитником «Шахтера» в зимнее межсезонье интересовался «Брайтон»

Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Футбол | 10.02.2023, 20:17
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Футбол | 10.02.2023, 08:34
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
Футбол | 10.02.2023, 04:45
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
10.02.2023, 13:59 6
Бокс
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
10.02.2023, 05:05 20
Олимпийские игры
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
09.02.2023, 00:09 28
Футбол
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
09.02.2023, 13:10 2
Футбол
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
09.02.2023, 07:54 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности