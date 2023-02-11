В субботу, 11-го февраля, состоится поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Вест Хэм» и «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Олимпийский стадион», начало в 14:30.

Дебют на «Стемфорд Бридж» для украинского нападающего Михаила Мудрика получился, мягко говоря, неуверенным, равно как и вся игра для его команды, которая не сумела забить во втором матче кряду. Коллектив Грэма Поттера лишь чудом и «усилиями» конкурентов не опускается сейчас вниз по турнирной таблице, оставляя за собой неплохие шансы на еврокубки. Однако в предстоящей игре предстоит очередное лондонское дерби, в котором придется брать реванш за поражение в начале декабря 2021 года от команды, которая сейчас еле держится на границе зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.