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  4. «Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков
Англия
11 февраля 2023, 17:45 |
763
1

«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков

Команда Грэма Поттера снова не выиграла на выезде

11 февраля 2023, 17:45 |
763
1
«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» в матче АПЛ сыграл 1:1 с «Вест Хэмом», а наставник Синих Грэм Поттер убежден, что многочисленным новичкам команды еще нужно время, чтобы сыграться.

«Я думаю, вы увидели наш потенциал в первом тайме. Знаем, что нужно продолжать работать и не обращать внимания, что говорят другие. У нас отличный потенциал, но он еще не раскрыт».

«И Энцо Фернандесу, и Жоау Фелишу, и Михаилу Мудрику, и Нони Мадуэке нужно время. Они будут прогрессировать, это все молодые игроки. Они будут понимать нас, мы будем лучше понимать их. Быстро ничего не будет», — уверен Поттер.

Мудрик провел на поле 67 минут и получил не слишком высокую оценку.

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Челси Михаил Мудрик Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 1
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0665826283
Шкода  Мудрика! Це не його команда! Срна тілько про себе думав , та про гроші , а хлопец тепер мучаїтся в команді де команди нема. 
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