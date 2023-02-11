«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков

«Челси» в матче АПЛ сыграл 1:1 с «Вест Хэмом», а наставник Синих Грэм Поттер убежден, что многочисленным новичкам команды еще нужно время, чтобы сыграться.

«Я думаю, вы увидели наш потенциал в первом тайме. Знаем, что нужно продолжать работать и не обращать внимания, что говорят другие. У нас отличный потенциал, но он еще не раскрыт».

«И Энцо Фернандесу, и Жоау Фелишу, и Михаилу Мудрику, и Нони Мадуэке нужно время. Они будут прогрессировать, это все молодые игроки. Они будут понимать нас, мы будем лучше понимать их. Быстро ничего не будет», — уверен Поттер.

Мудрик провел на поле 67 минут и получил не слишком высокую оценку.