Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Соломон забил свой первый гол в АПЛ. Игрок принадлежит Шахтеру
Англия
11 февраля 2023, 19:34 |
1675
4

ВИДЕО. Соломон забил свой первый гол в АПЛ. Игрок принадлежит Шахтеру

Манор оформил свой первый мяч в чемпионате

11 февраля 2023, 19:34 |
1675
4
ВИДЕО. Соломон забил свой первый гол в АПЛ. Игрок принадлежит Шахтеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

«Фулхэм» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, а второй гол в матче забил полузащитник Манор Соломон.

Контракт игрока все еще принадлежит «Шахтеру», но минимум до конца сезона Манор будет выступать в Англии на правах аренды. Это его первый гол в АПЛ, но только 5 матч.

Часть сезона игрок пропустил из-за травмы.

По теме:
ФОТО. Подготовка к Ренну. Первая тренировка Ризныка в Шахтере
Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Манор Соломон Фулхэм Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Футбол | 11 февраля 2023, 18:20 28
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком

Журналист слишком много себе позволяет

ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Футбол | 11 февраля 2023, 08:10 21
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг

Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ

Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Теннис | 11.02.2023, 19:20
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
Футбол | 11.02.2023, 19:20
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11.02.2023, 16:55
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
играть на команду в Шахтере его так и не научили. но техника у него безусловно выдающаяся
Ответить
+3
Remark
Опана! Теперь срочно продавайте в Челси за 101 млн )))
Ответить
+1
Ігор Сірий
Це майстер. У Шахтарі без війни він би допоміг вигравати єврокубки...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 13
Футбол
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
09.02.2023, 17:57 6
Футбол
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
10.02.2023, 06:30 21
Бокс
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
10.02.2023, 22:30 6
Футбол
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности