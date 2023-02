ВИДЕО. Соломон забил свой первый гол в АПЛ. Игрок принадлежит Шахтеру

«Фулхэм» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, а второй гол в матче забил полузащитник Манор Соломон.

Контракт игрока все еще принадлежит «Шахтеру», но минимум до конца сезона Манор будет выступать в Англии на правах аренды. Это его первый гол в АПЛ, но только 5 матч.

Часть сезона игрок пропустил из-за травмы.

Manor Solomon has just scored his first-ever Premier League goal! 🔝 pic.twitter.com/u5aJkrIxPA