Англия11 февраля 2023, 19:34 |
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4
ВИДЕО. Соломон забил свой первый гол в АПЛ. Игрок принадлежит Шахтеру
Манор оформил свой первый мяч в чемпионате
11 февраля 2023, 19:34 |
1675
4
«Фулхэм» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, а второй гол в матче забил полузащитник Манор Соломон.
Контракт игрока все еще принадлежит «Шахтеру», но минимум до конца сезона Манор будет выступать в Англии на правах аренды. Это его первый гол в АПЛ, но только 5 матч.
Часть сезона игрок пропустил из-за травмы.
Manor Solomon has just scored his first-ever Premier League goal! 🔝 pic.twitter.com/u5aJkrIxPA— R.D. Football Scout (@RdScouting) February 11, 2023
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Комментарии 4
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играть на команду в Шахтере его так и не научили. но техника у него безусловно выдающаяся
Опана! Теперь срочно продавайте в Челси за 101 млн )))
Це майстер. У Шахтарі без війни він би допоміг вигравати єврокубки...
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