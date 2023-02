Миланское дерби. Стартовые составы на матч между Интером и Миланом

В воскресенье, 5 февраля, состоится поединок 21-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Интер» и «Милан».

Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»), начало – в 21:45.

Стали известны стартовые составы команд на миланское дерби

Интер: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Джеко, Мартинес.

Запас: Ханданович, Кордаз, де Врей, Д'Амброзио, Белланова, Дюмфрис, Гальярдини, Госенс, Асллани, Брозович, Карбони, Лукаку.

Милан: Татарушану, Эрнандес, Габбья, Кьер, Калулу, Калабрия, Крунич, Тонали, Мессиас, Жиру, Ориги.

Запас: Миранте, Васкес, Дест, Тиав, Балло-Туре, Адли, Бакайоко, Диас, Побега, Вранкс, Де Кетеларе, Леау, Ребич.

Team news for #InterMilan 📋#SempreMilan

Brought to you by @Sorare pic.twitter.com/7gLEBhRxT3