ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко по Эвертону перешел в Ньюкасл за £40 млн

Английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл», подписав с «сороками» многолетний контракт.

По неофициальным данным, «Ньюкасл» заплатил за трансфер 40 млн фунтов стерлингов плюс бонусы.

Гордон является воспитанником «Эвертона». Он был партнером по команде для украинца Виталия Миколенко, защитника «ирисок».

Энтони Гордон: «Я уверен, что «Ньюкасл» подходит для меня. Фанаты и город здесь отличные. Клуб двигается в правильном направлении. Это реально большой шаг. Я хочу добиться здесь успехов».

В текущем сезоне 21-летний вингер сыграл 18 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

«Эвертон» недавно уволил главного тренера Фрэнка Лампарда, поскольку команда оказалась в зоне вылета, на 19-м месте.

«Ньюкасл» занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

